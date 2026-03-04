Vier Tote in US-Highschool

Georgia: Vater von US-Todesschütze wegen Mordes verurteilt

Die Waffe war sein Weihnachtsgeschenk: In Georgia wird ein Vater für die tödlichen Schüsse seines Sohnes an einer Schule verurteilt. Was das Urteil so besonders macht.

Ein 14-Jähriger tötete an einer Schule in Georgia 2024 mehrere Menschen. Nun ist sein Vater wegen Mordes verurteilt worden. (Archivbild) Foto: Brynn Anderson/POOL AP/AP/dpa
Ein 14-Jähriger tötete an einer Schule in Georgia 2024 mehrere Menschen. Nun ist sein Vater wegen Mordes verurteilt worden. (Archivbild)

Winder (dpa) - In den USA ist ein Elternteil eines minderjährigen Schusswaffenangreifers wegen Mordes verurteilt worden. Die Jury des Gerichts vom Barrow County im Bundesstaat Georgia erklärte den Vater des Jugendlichen, der im September 2024 vier Menschen an einer Schule tötete, am Dienstag (Ortszeit) in 29 Anklagepunkten für schuldig. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Strafe für die Verbrechen summiert sich laut US-Medien auf 180 Jahre Haft. Das zumeist separat verkündete Strafmaß stand noch nicht fest - lebenslänglich dürfte aber gesetzt sein.

Laut der US-Zeitung «Washington Post» wurde damit erstmals USA-weit der Elternteil eines minderjährigen Schul-Schusswaffentäters wegen «second degree murder», Mord zweiten Grades, verurteilt. Bei diesem Tatbestand muss erwiesen sein, dass ein Tod durch rücksichtsloses und böswilliges Verhalten und Missachtung von menschlichem Leben herbeigeführt wurde. Dem 55-Jährigen wurde zur Last gelegt, seinem Sohn den Besitz der Tatwaffe erlaubt zu haben, obwohl er gewusst habe, dass dieser eine Bedrohung für sich und andere darstelle. 

Der Vater müsse dafür zur Verantwortung gezogen werden, dass er die von ihm angeschaffte Waffe nicht sicher verwahrt habe, hatte die Anklage laut der Zeitung argumentiert. Gleichzeitig habe er eindeutige Anzeichen für die sich verschlechternde mentale Gesundheit seines Sohnes ignoriert. 

Waffe als Weihnachtsgeschenk

Die Waffe, ein Sturmgewehr, soll der Vater dem Sohn Ermittlern zufolge zu Weihnachten geschenkt haben. Vor der Tat habe es zudem Drohungen und Fotos von Waffen im Internet gegeben, die auf einen möglichen Angriff hingewiesen hätten.

Der damals 14-Jährige hatte 2024 in der Stadt Winder das Feuer an seiner eigenen Schule eröffnet und dabei zwei gleichaltrige Schüler und zwei Lehrkräfte getötet. Ein Schulpolizist stellte den Schützen. Auch dem Jugendlichen steht unter anderem für den Vorwurf des vierfachen Mordes lebenslange Haft in Aussicht – sein Prozess läuft noch. 

Wegen persönlicher Schuld am Schusswaffenangriff ihres Kindes verurteilt wurden bereits im April 2024 Vater und Mutter eines Teenagers, der in Michigan vier Schüler getötet hatte. Damals erging das Urteil lediglich wegen fahrlässiger Tötung. Sie erhielten Haftstrafen von jeweils 10 bis 15 Jahren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Geständnis «erlogen»: Gericht verurteilt Ehepaar nach Mord
Justiz

Geständnis «erlogen»: Gericht verurteilt Ehepaar nach Mord

Die Beziehung ihrer Kinder ist gescheitert. Die Eltern der Frau sehen die Schuld beim Schwiegervater. Der Streit endet brutal und blutig im Wald. Nun hat das Landgericht sein Urteil gesprochen.

05.02.2025

Schusswaffenangriff in Georgia: Schütze und Vater in Haft
Waffengewalt mit vier Toten

Schusswaffenangriff in Georgia: Schütze und Vater in Haft

Bei einem Schusswaffenangriff mit vier Toten an einer Schule in Georgia ist der Schütze erst 14 Jahre alt. Auch dem Vater droht eine Strafe. Einem Bericht zufolge war die Waffe ein Weihnachtsgeschenk.

06.09.2024

Mord im Urlaubsparadies - Lebenslang für Filmstar-Sohn
Brutale Gewalttat in Thailand

Mord im Urlaubsparadies - Lebenslang für Filmstar-Sohn

Vor einem Jahr hatte in Thailand kurz nach der Tötung eines deutschen Geschäftsmannes ein weiteres Gewaltverbrechen für Entsetzen gesorgt. Diese Tat ist nun aufgeklärt: Ein Prominenter ist verurteilt.

29.08.2024

Vater des Todesschützen von Michigan verurteilt
Fahrlässige Tötung

Vater des Todesschützen von Michigan verurteilt

Ein Teenager eröffnet an einer Schule in Michigan das Feuer und tötet vier Schüler. Die Tatwaffe: ein Geschenk der Eltern. Diese sind nun beide zur Verantwortung gezogen worden.

15.03.2024

Hanau

«Vater kam zum Töten» - lebenslange Haft für Mord an Kindern

Der Vorsitzende Richter spricht von einem nicht begreiflichen Fall: Ein Vater soll seine Kinder aus Rache an seiner Frau ermordet haben. Dafür verhängt das Hanauer Landgericht die Höchststrafe gegen ihn.

26.05.2023