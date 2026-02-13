Gesundheit

Gericht verbietet Discounter Werbeaussagen zu E-Zigaretten

Ein Discounter darf E-Zigaretten online nicht mehr mit bestimmten Formulierungen bewerben. Geklagt hatte Pro Rauchfrei. Der Verband sieht ein generelles Problem.

Das OLG Bamberg hat sich mit E-Zigaretten befasst. Foto: Silas Stein/dpa
Das OLG Bamberg hat sich mit E-Zigaretten befasst.

Bamberg (dpa) - Das Oberlandesgericht Bamberg hat einem Discounter mehrere Werbeaussagen zu E-Zigaretten verboten. Die Entscheidung mit dem Aktenzeichen 3 UKl 30/25 e erging bereits im Januar als einstweilige Verfügung und ist inzwischen rechtskräftig, wie ein Sprecher des OLG bestätigt. Geklagt hatte der Verband Pro Rauchfrei.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Konkret ging es um mehrere Formulierungen auf der Seite netto-online.de, wie aus dem Urteil hervorgeht, das der dpa vorliegt. Zu diesen zählten unter anderem die Aufforderung, mit dem Produkt «eine neue Welt mit köstlichen und unglaublichen Geschmacksrichtungen» zu entdecken, das Anpreisen einer vielfältigen Auswahl an Aromen oder das Werben für «eine beeindruckende Geschmackswiedergabe und ein konstantes Dampferlebnis für nachhaltigen Genuss». Eine Anfrage bei Netto zu der Gerichts-Entscheidung blieb zunächst unbeantwortet.

Urteil: Wort «geeignet» verharmlost Gefahren

Auch Aussagen wie «für alle Zielgruppen geeignet, von Dampfeinsteigern bis zu erfahrenen Dampfern» untersagte das Gericht laut Urteil. Allein durch Anpreisung mit dem Wort «geeignet» würden die auch bei diesem Produkt bestehenden Gefahren des Rauchens verharmlost, hieß es. 

Pro Rauchfrei hatte nach eigenen Angaben gegen die Werbung im Online-Shop geklagt, nachdem der Konzern keine Unterlassungserklärung abgegeben habe. «Werbung für Zigaretten und Vapes im Internet ist immer noch ein Massenphänomen, welches schwer einzudämmen ist», sagt Pro-Rauchfrei-Vorstand Stephan Weinberger und fordert: «Besonders die großen Konzerne sollten hier Vorbild im Vertrieb von Suchtmitteln sein.»

Mit einem Teil seiner Klage bekam der Verband allerdings nicht recht. Der Zusatz «nur» bei der Preisangabe habe keine besondere Bedeutung, da auf der Seite alle Preisangaben mit «nur» oder «ab» versehen waren, befand das Gericht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Streit um Rabatte - Penny unterliegt vor Gericht
Angebotswerbung

Streit um Rabatte - Penny unterliegt vor Gericht

Bei der Auszeichnung von Sonderangeboten für Kunden gibt es Regeln. Der Discounter Penny hat aus Sicht des Landgerichts Köln teilweise dagegen verstoßen.

16.07.2025

Urteil untersagt Lufthansa bestimmte CO2-Aussagen in Werbung
Treibhausgase

Urteil untersagt Lufthansa bestimmte CO2-Aussagen in Werbung

Unternehmen werben gerne mit ihren Klimaschutzbemühungen. Bestimmte Aussagen darf Deutschlands größte Airline jetzt aber nicht mehr machen, sagt das Landgericht Köln. Geklagt hatte ein Verband.

24.03.2025

Gericht untersagt Kreuzfahrtreederei irreführende Werbung
Gerichtsentscheidung

Gericht untersagt Kreuzfahrtreederei irreführende Werbung

Das Landgericht Hamburg hält eine frühere Werbe-Formulierung der Kreuzfahrtreederei Tui Cruises für irreführend. Es geht um Aussagen mit Klimabezug.

09.08.2024

Antrag gegen Tabakautomaten-Betreiber gescheitert
Warnhinweise gegen das Rauchen

Antrag gegen Tabakautomaten-Betreiber gescheitert

«Rauchen ist tödlich»: So eine Warnung steht auf Zigarettenpackungen. Aber wie stark muss auf Zigarettenautomaten gewarnt werden? Darüber streiten ein Nichtraucherverein und eine Automatenfirma.

09.04.2024

Großbritannien

Kostenlose E-Zigaretten für eine Million Raucher

Bis 2030 soll Großbritannien rauchfrei sein. E-Zigaretten sollen dabei helfen. Nicht alle sind von dem Programm der britischen Regierung allerdings überzeugt.

11.04.2023