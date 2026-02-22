Teil der Energiewende

Gesprengt: Alter Schornstein in Westfalen ist Geschichte

Aus Kohle wird Windkraft: Nach der Sprengung des 275 Meter hohen Schornsteins beginnt in Ibbenbüren ein neues Kapitel für die Energiewende.

Mit 600 Kilogramm Sprengstoff wurde der alte Schornstein zu Fall gebracht. Foto: David Ebener/dpa
Mit 600 Kilogramm Sprengstoff wurde der alte Schornstein zu Fall gebracht.

Ibbenbüren (dpa) - Ein lauter Knall und viel Staub: In Ibbenbüren im nördlichen Westfalen ist der 275 Meter hohe Schornstein des ehemaligen Steinkohlekraftwerks gesprengt worden. Die zahlreichen Schaulustigen konnten allerdings nur einen Teil des Spektakels sehen, denn die obere Hälfte des Schornsteins war von Nebel und Wolken verdeckt. Mit der Sprengung ist die letzte bis Niedersachsen zu sehende Landmarke des früheren RWE-Kraftwerks verschwunden. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Nach der Aufarbeitung des Geländes durch die Hagedorn Unternehmensgruppe wird Amprion das Grundstück ab Sommer übernehmen. Der Übertragungsnetzbetreiber will in Ibbenbüren eine Konverterstation bauen, über die in Zukunft Windstrom von den Offshore-Anlagen in der Nordsee ins nordrhein-westfälische Stromnetz eingespeist wird.

Neben dem Stahlbeton-Schornstein brachte der Sprengmeister auch eine Rauchgas-Entschwefelungsanlage und die Entstickungsanlage zu Fall. Insgesamt musste eine Masse von 15.500 Tonnen gesprengt werden. Dafür setzten die Experten 600 Kilogramm Sprengstoff für alle drei Bauwerke ein. Laut Mitteilung von Hagedorn können 97 Prozent des Materials recycelt werden.

Die zahlreichen Schaulustigen konnten allerdings nur einen Teil des Spektakels sehen, denn die obere Hälfte des Schornsteins war von Nebel und Wolken verdeckt. Foto: David Ebener/dpa
Die zahlreichen Schaulustigen konnten allerdings nur einen Teil des Spektakels sehen, denn die obere Hälfte des Schornsteins war von Nebel und Wolken verdeckt.

Monatelange Vorbereitungen

Nach Angaben der Abriss- und Recyclingfirma Hagedorn gingen der Sprengung monatelange Vorbereitungen voraus. So musste das Fallbett für den Schornstein mit 35.000 Tonnen Bauschutt aufgefüllt werden. Aus dem Inneren des Schornsteins holten die Arbeiter rund 2.000 Kubikmeter Füllsand. 

Knapp 500 Anwohner in einem Radius von 600 Metern mussten den Bereich für die Sprengung verlassen. 

Bereits im April 2025 waren der Kühlturm und das Kesselhaus des Kraftwerks gesprengt worden. Seit 2023 ist die Hagedorn Unternehmensgruppe Eigentümerin des Geländes im nördlichen Westfalen. Die neue Konverteranlage von Amprion soll 2031 in Betrieb gehen.

RWE hatte 2021 in Hamm und Ibbenbüren seine letzten beiden Steinkohlekraftwerke in Deutschland stillgelegt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Letzte Bauten auf Kraftwerksgelände im Saarland gesprengt
Sprengung

Letzte Bauten auf Kraftwerksgelände im Saarland gesprengt

Rund 300 Kilogramm Sprengstoff waren nötig. Die Gebäude fielen im Saarland in Sekundenschnelle.

04.05.2025

Sprengung der AKW-Türme ein Spektakel für Schaulustige
Atomausstieg

Sprengung der AKW-Türme ein Spektakel für Schaulustige

Die Kühltürme des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld stehen nur noch wenige Stunden. Unweit des Kraftwerks wollen viele Menschen die Sprengung möglichst nah sehen - und richten sich fast häuslich ein.

16.08.2024

Bürgermeister blickt wehmütig auf Sprengung von Kühltürmen
Atomausstieg

Bürgermeister blickt wehmütig auf Sprengung von Kühltürmen

Vor 50 Jahren begann der Bau des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld. 2015 war mit der Stromerzeugung dann Schluss. Und nun sollen auch die markantesten Zeichen der Anlage verschwinden.

16.08.2024

Umbau

Schornstein am Kraftwerk Staudinger wird zurückgebaut

Gesprengt wird nicht. Dafür «knabbert» ein Spezialgerät den Kamin am Großkraftwerk in Großkrotzenburg klein.

22.07.2023

Verkehr

Autobahn-Talbrücke Sterbecke teilweise gesprengt

Nach Rahmede ist die nächste A45-Brücke an der Reihe: Die Sterbecke-Talbrücke wird schrittweise ersetzt. Heute wurde eine Hälfte des Bauwerks gesprengt. Ist alles geglückt?

28.05.2023