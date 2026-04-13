Tiere

Gestrandeter Buckelwal lebt noch - weiteres Vorgehen offen

Der vor Poel gestrandete Buckelwal bleibt in einem gesundheitlich schlechtem Zustand. Das Umweltministerium bespricht das weitere Vorgehen.

Der Zustand des gestrandeten Wals vor der Insel Poel ist unverändert. (Archivbild) Foto: Marcus Golejewski/dpa
Der Zustand des gestrandeten Wals vor der Insel Poel ist unverändert. (Archivbild)

Wismar (dpa) - Der gesundheitliche Zustand des vor der Insel Poel gestrandeten Wals ist nach Angaben des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommerns weiterhin schlecht. Im Laufe des Morgens werde im Ministerium das weitere Vorgehen besprochen, sagte ein Pressesprecher des Ministeriums. 

Am Wochenende hatte es einen erneuten Rettungsversuch mit Walgesängen gegeben, der erfolglos blieb. Der verletzte Buckelwal liegt bereits seit dem 31. März in der Wismarbucht. Die letzten Rettungsversuche wurden am 1. April aufgrund des Gesundheitszustandes des Tiers eingestellt, um den Wal in Frieden gehen zu lassen, wie Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) mitteilte.

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