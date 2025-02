Gestrandeter Buckelwal untersucht - unterernährtes Jungtier

Meeressäuger in Not

Meeressäuger in Not

Helfer retten jungen Buckelwal im Hafen von Sydney

Immer wieder verheddern sich Wale in Seilen oder Netzen und geraten dadurch in Lebensgefahr. In Australien konnten Retter nun einen jungen Buckelwal befreien. Doch die Aktion war riskant.