Tod bei Verfolgungsjagd

Getöteter Polizist: Angeklagter wegen Autorennens verurteilt

Der Tod eines Polizisten bei einer Verfolgung von Autodieben bewegte viele. Nun hat das Landgericht Cottbus das Urteil gegen den Angeklagten gesprochen.

Der Angeklagte hatte ein Geständnis abgelegt. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Der Angeklagte hatte ein Geständnis abgelegt. (Archivbild)

Cottbus (dpa) - Nach dem Tod eines Dresdner Polizisten bei einer Verfolgungsjagd in Brandenburg ist der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Das Landgericht in Cottbus befand ihn eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge für schuldig. 

Der Angeklagte hat demnach im Januar 2025 in Südbrandenburg den 32 Jahre alten Polizisten Maximilian Stoppa mit seinem Wagen erfasst und getötet. Der Beamte war in dem Moment dabei, in der Stadt Lauchhammer aus einem Auto auszusteigen. 

Vor der Tat hatten der Angeklagte und weitere Beteiligte zwei Autos gestohlen. Der 27 Jahre alte Pole war in einem Begleitfahrzeug der Bande eingeteilt. In der Urteilsbegründung verwies der Richter auf die Drogensucht des Angeklagten. Er sei in einem wohlbehüteten Elternhaus aufgewachsen, habe aber vor Jahren begonnen, unter anderem Kokain zu nehmen. Er sei bei der Verfolgungsjagd «rücksichtslos» und mit überhöhtem Tempo unterwegs gewesen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bundesweite Bestürzung - Gedenkstein für Toten in Lauchhammer

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten Mord vorgeworfen und eine lebenslange Haftstrafe gefordert, weil er ihr zufolge in der Absicht gehandelt hatte, seine Beteiligung am Diebstahl mehrerer Autos zu verdecken. Der Verteidiger hatte dagegen beantragt, den Angeklagten wegen eines verbotenen Autorennens mit Todesfolge zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von nicht mehr als acht Jahren und sechs Monaten zu verurteilen.

Bei einem Gedenkgottesdienst hatten Polizisten und Polizistinnen ihres getöteten Kollegen gedacht. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Bei einem Gedenkgottesdienst hatten Polizisten und Polizistinnen ihres getöteten Kollegen gedacht. (Archivbild)

Die Tat in Lauchhammer hatte bundesweit große Bestürzung ausgelöst. Anfang des Jahres wurde ein Gedenkstein für den getöteten Polizisten Stoppa am Ort des Geschehens aufgestellt. Bei der Verkündung des Urteils war der Sitzungssaal gut gefüllt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Getöteter Polizist - Angeklagter wird in Prozess aussagen
Prozesse

Getöteter Polizist - Angeklagter wird in Prozess aussagen

Im August ist in Völklingen ein Polizist im Einsatz erschossen worden. 2026 kommt es zum Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Dessen Anwalt erwartet ein «sehr heftiges und medienwirksames Verfahren».

04.12.2025

Polizist steht wegen Verfolgung Unschuldiger vor Gericht
Prozess

Polizist steht wegen Verfolgung Unschuldiger vor Gericht

Er soll unzufrieden gewesen sein, weil bei der Durchsuchung eines mutmaßlichen Dealers keine Drogen gefunden wurden. Mit fünf Päckchen Marihuana habe der Beamte weitere Ermittlungen erzwingen wollen.

26.11.2025

Angeklagter wollte bei Messerangriff nicht getötet werden
Staatsschutzverfahren

Angeklagter wollte bei Messerangriff nicht getötet werden

Wollte Sulaiman A. bei der tödlichen Messerattacke im Mai 2024 auf dem Mannheimer Marktplatz den Märtyrertod sterben? Der Richter hakt mehrfach nach.

25.03.2025

Polizist bei Fahndung nach Autodieben erfasst und getötet
Toter Polizeibeamter

Polizist bei Fahndung nach Autodieben erfasst und getötet

Die Polizei ist auf der Suche nach Autodieben im Einsatz. Ein Beamter aus Sachsen wird im Süden Brandenburgs von einem Fahrzeug erfasst und stirbt. Was sich genau abgespielt hat, ist noch offen.

07.01.2025

Polizist verletzt sich bei Verfolgungsjagd mit E-Bike
Polizeieinsatz

Polizist verletzt sich bei Verfolgungsjagd mit E-Bike

Ein E-Bike-Fahrer flieht in Gießen vor einer Polizeistreife. Einer der Beamten nimmt zu Fuß die Verfolgung auf. Als er den Radfahrer einholt, verletzt er sich.

18.07.2024