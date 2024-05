Gewitter und Starkregen vor allem im Süden

Offenbach (dpa) - Die Gefahr für Gewitter und Starkregen steigt: Vor allem am Donnerstag und Freitag sieht der Deutsche Wetterdienst (DWD) heftige Wassermengen auf den Süden und Südwesten Deutschlands zukommen. «Dann sind vor allem in Baden-Württemberg und den angrenzenden Bundesländern gebietsweise Regensummen von 40 bis 60 Litern pro Quadratmeter binnen weniger Stunden zu erwarten», sagte der Meteorologe Robert Hausen in Offenbach. «Es steht zu befürchten, dass kleinere Flüsse und Bäche stark anschwellen können und lokal Keller und Unterführungen überflutet werden können.»