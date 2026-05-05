Wettervorhersage

Gewitter ziehen über Teile Deutschlands - Starkregen möglich

Lange war es viel zu trocken, nun kann sehr viel Regen auf einmal fallen. Am Nachmittag liegen Warnungen für zahlreiche Regionen in Deutschland vor.

Dunkle Wolken können heute Gewitter und Starkregen bringen. Foto: Boris Roessler/dpa
Dunkle Wolken können heute Gewitter und Starkregen bringen.

Offenbach (dpa) - Nach langer Trockenheit sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Gewitter und möglichen Starkregen für Teile Deutschlands voraus. Am Nachmittag lagen Warnungen vor markantem Wetter in zahlreichen Regionen vor: Die DWD-Karte zeigt ein Band über der Mitte Deutschlands von West nach Ost.

Möglich sei Starkregen zwischen 20 und 35 Litern pro Quadratmeter, die innerhalb von sechs Stunden fallen könnten, erklärt der DWD. Straßen und Überführungen könnten rasch überflutet werden. Im äußersten Westen gelten die Warnungen ab heute 16 Uhr. Warnungen vor markantem Wetter des DWD bedeuten Stufe 2 von 4. 

Auch kräftige Gewitter mit Hagel und stürmischen Böen seien möglich, heißt es in der Vorhersage. Das gelte bis in die Nacht, in der sich das Geschehen Richtung Osten und Nordosten ausbreite: «Dabei gebietsweise Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in einer beziehungsweise um 40 Liter pro Quadratmeter in mehreren Stunden.» Insbesondere ab der Mitte bis zum Osten kann es demnach örtlich noch mehr regnen, die Details seien aber noch unsicher.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schauer, Starkregen, Gewitter - wann kommt die Sonne zurück?
Wettervorhersage

Schauer, Starkregen, Gewitter - wann kommt die Sonne zurück?

Nach sonnigen Sommertagen kommt der Regen laut Vorhersage zurück. Der DWD rechnet zeitweise mit Unwettern durch heftigen Starkregen. Immerhin: Die Sonne steht schon wieder in den Startlöchern.

20.08.2025

Viel Regen und kräftige Gewitter auch am Wochenende
Wetter

Viel Regen und kräftige Gewitter auch am Wochenende

Teils heftige Unwetter sind in den vergangenen Tagen über Deutschland hinweggezogen. Bis in die neue Woche hinein besteht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die Gefahr von Starkregen.

24.05.2024

Wetterdienst: Regen und Gewitter in Deutschland
Vorhersage

Wetterdienst: Regen und Gewitter in Deutschland

Nach dem Pfingstwochenende erwartet die Menschen in Deutschland weiter unbeständiges und ungemütliches Wetter. Wie sieht es in den Überschwemmungsgebieten aus?

20.05.2024

Aussichten

Deutscher Wetterdienst erwartet teils starke Gewitter

Zum Start in die neue Woche spielt die Sonne nur im Streifen zwischen Ostsee bis nach Sachsen mit. Was andere Regionen zu erwarten haben.

07.05.2023

Vorhersage

DWD: Schwere Gewitter am Nachmittag und in der Nacht möglich

07.05.2023