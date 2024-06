Gewitterrisiko steigt - Wetterwechsel am Freitag

Offenbach (dpa) - Sonnig und heiß geht es in dieser Woche erst einmal weiter - doch schon bald stehen Regen und Gewitter an. Zuerst dürften am Mittwoch im Bergland im Süden und Südwesten kräftige Gewitter aufziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.