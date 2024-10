Goldener Oktober bringt stellenweise mehr als 20 Grad

Offenbach (dpa) - Der Oktober bleibt mild. Wo sich der für die Jahreszeit übliche Nebel auflöst, kann es auch am Wochenende spätsommerlich warm werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. 20 Grad und mehr seien dann stellenweise möglich. Für Samstag sagt der DWD eine Zweiteilung vorher, im Norden löst sich der Nebel bis zum Mittag weitgehend auf, im Süden verläuft der Prozess zäher und in einigen Niederungen bleibt es ganztägig grau.