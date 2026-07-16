Notfälle

Gouverneur: Mensch bei Überschwemmungen in Texas gestorben

In Texas kommt es zu heftigen Überschwemmungen. Die Behörden warnen die Bevölkerung vor den Gefahren. Nun hat der Gouverneur eine traurige Nachricht zu verkünden.

In Texas ist es zu Überschwemmungen gekommen. Foto: Joel Angel Juarez/FR172380 AP/AP/dpa
In Texas ist es zu Überschwemmungen gekommen.

Kerrville/Uvalde (dpa) - Bei Überschwemmungen im US-Bundesstaat Texas ist nach Angaben des Gouverneurs des Bundesstaates, Greg Abbott, ein Mensch gestorben. Dieser sei in der Nacht zum Freitag flussabwärts der Bezirkshauptstadt Kerrville ums Leben gekommen, sagte er. Er warnte die Bevölkerung vor starken Überschwemmungen im Kerr County sowie im weiter südlich gelegenen Uvalde County. Abbott kündigte an, die betroffenen Gebiete zeitnah besuchen zu wollen.

Bereits am Donnerstagmorgen hatte der Nationale Wetterdienst von Austin und San Antonio vor Sturzfluten gewarnt. «Eine GROßE und TÖDLICHE FLUTWELLE bewegt sich flussabwärts», hieß es beispielsweise in einem X-Post der Behörde. Anwohner wurden aufgerufen, sich «sofort in höher gelegene Gebiete» zu begeben. Gegen Mittag warnte die Behörde vor weiteren Niederschlägen.

Ein Mensch ist bei den Überschwemmungen gestorben. Foto: Darren Abate/AP/dpa
Ein Mensch ist bei den Überschwemmungen gestorben.

Kerrville im Kerr County ist rund eine Stunde nordwestlich von der Metropole San Antonio entfernt. Uvalde County liegt rund anderthalb Autostunden westlich von San Antonio in Texas. Laut US Census zählte der Bezirk Uvalde 2025 schätzungsweise rund 25.000 Einwohner, der Kerr-Bezirk etwa 54.000 Einwohner.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bereits vergangenes Jahr verheerende Folgen 

Schon im vergangenen Sommer hatte eine verheerende Sturzflut Menschen in Texas in den Tod gerissen. Früheren Angaben zufolge starben mehr als 100 Menschen. Nach damaligen Angaben Abbotts wurden zudem mindestens 161 Menschen vermisst. Den Behörden wurde vorgeworfen, dass Warnsysteme nicht funktioniert hätten.

Über den heutigen Todesfall sagte Abbott, dass es sich «nicht um einen Camper» handele. Er betonte dabei, das Sirenenwarnsystem habe funktioniert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
21 Kinder in den US-Sturzfluten gestorben - weitere vermisst
Überschwemmungen

21 Kinder in den US-Sturzfluten gestorben - weitere vermisst

Viele Eltern bangen noch, andere haben die schreckliche Gewissheit: Ihr Kind ist bei den Überschwemmungen in Texas gestorben. Die Behörden haben neue Angaben.

06.07.2025

Notfälle

Mindestens 24 Tote in Texas - Kinder weiter vermisst

05.07.2025

Mindestens 13 Tote bei Hochwasser in USA - vermisste Kinder
Notfälle

Mindestens 13 Tote bei Hochwasser in USA - vermisste Kinder

Heftige Regenfälle führen zu einer katastrophalen Situation in Texas. Es gibt reißende Flüsse. In dem Gebiet sind Sommercamps für Kinder. Es gibt Tote.

04.07.2025

Texas: Gouverneur will Nationalgarde bei Protesten einsetzen
Demonstrationen in den USA

Texas: Gouverneur will Nationalgarde bei Protesten einsetzen

Wegen der Proteste in Los Angeles hatte Trump die Nationalgarde mobilisiert. Nun kommen die Soldaten auch in einem anderen Bundesstaat zum Einsatz. LA verhängt derweil eine nächtliche Ausgangssperre.

11.06.2025

Texas: Gouverneur will Nationalgarde bei Protesten einsetzen
Demonstrationen in den USA

Texas: Gouverneur will Nationalgarde bei Protesten einsetzen

Wegen der Proteste in Los Angeles hatte US-Präsident Trump die Nationalgarde mobilisiert. Jetzt kommen die Soldaten auch in einem anderen Bundesstaat zum Einsatz.

11.06.2025