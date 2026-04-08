Neue Bewerbungsrunde gestartet

Gratis durch Europa: EU verschenkt Zehntausende Zug-Tickets

Ein Quiz lösen und mit etwas Glück gratis quer durch Europa reisen – die Kommission verteilt Interrail-Tickets an junge Menschen. Eine Chance darauf haben aber nur bestimmte Jugendliche.

Bis zum 22. April, 12.00 Uhr, können junge Menschen ihre Bewerbung online einreichen. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Bis zum 22. April, 12.00 Uhr, können junge Menschen ihre Bewerbung online einreichen. (Symbolbild)

Brüssel (dpa) - Mit dem Zug kreuz und quer durch Europa: In den nächsten zwei Wochen können sich junge Europäerinnen und Europäer für kostenlose Interrail-Tickets bewerben. Mehr als 40.000 Tickets verschenkt die Europäische Kommission über das Programm «DiscoverEU» wieder an 18-Jährige. Knapp 7.000 davon können junge Menschen aus Deutschland ergattern.

Dieses Mal sind alle dran, die zwischen dem 1. Juli 2007 und dem 30. Juni 2008 geboren wurden. Die Jugendlichen müssen außerdem in einem der EU-Staaten oder den Ländern Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien oder der Türkei wohnen. Bewerben geht auch vor dem 18. Geburtstag, zum Start des Reisezeitraums im Juli müssen die Reisenden aber volljährig sein.

So kommt man an die Tickets

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Bis zum 22. April, 12.00 Uhr, können junge Menschen ihre Bewerbung online über das Europäische Jugendportal einreichen - entweder alleine oder als Gruppe mit bis zu fünf Leuten. Dann fehlt nur noch ein kurzes Allgemeinwissens-Quiz zur EU und eine Schätzfrage. Und danach heißt es warten, bis die Kommission und die Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur die Bewerbungen geprüft haben. 

Wer zu den Gewinnern gehört, kann zwischen dem 1. Juli 2026 und dem 30. September 2027 gratis mit dem Zug durch die EU fahren. Bis zu 30 Tage dürfen Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterwegs sein - mit maximal sieben Reisetagen per Bahn.

Die Initiative «DiscoverEU» startete im Jahr 2018 und geht auf die Idee der Aktivisten Vincent-Immanuel Herr und Martin Speer zurück. Jedes Jahr gibt es zwei Bewerbungsrunden. Seit dem Start des beliebten Programms haben sich nach Angaben der EU mehr als 1,9 Millionen junge Menschen für «DiscoverEU» beworben, rund 431.931 bekamen ein Ticket.

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