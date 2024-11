Gravierende Störungen bei der Bahn im Norden und Westen

Hannover/Düsseldorf (dpa) - Gravierende Probleme im Bahnverkehr gibt es gleich an mehreren Stellen in Nord- und Westdeutschland. Pendler und Bahnreisende müssen nach einem Zugunfall in Norddeutschland vor allem im Regionalverkehr mit erheblichen Einschränkungen rechnen. In der Nacht kollidierte ein Regionalzug auf der Strecke Uelzen-Hannover mit einem umgestürzten Baum, wie das Bahnunternehmen Metronom mitteilte. Die Deutsche Bahn ist nach Angaben des Unternehmens bedingt betroffen - der Fernverkehr wird demnach umgeleitet.