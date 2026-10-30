Tag der Toten

Größte Skelettfrau der Welt - Mexiko stellt Rekord auf

70.000 orangefarbene Studentenblumen schmücken den Hauptplatz von Mexiko-Stadt, dazu kommt eine riesige Skelettfrau im langen Kleid. Die Feierlichkeiten zum Tag der Toten haben offiziell begonnen.

Der Tag der Toten ist ein farbenfrohes mexikanisches Fest. Foto: Nadia Tecuapetla/ZUMA Press Wire/dpa
Der Tag der Toten ist ein farbenfrohes mexikanisches Fest.

Mexiko-Stadt (dpa) - Eine mehr als 33 Meter hohe Skelettfrau aus Karton, Glasfaser, Textilien und Stahl in einem violettfarbenen Kleid hat in Mexiko-Stadt den Guinness-Rekord für die größte «Catrina» der Welt aufgestellt. «Ich kann verkünden, dass ihr Officially Amazing seid», sagte der Rekordprüfer Alfredo Arista bei der Übergabe des Zertifikats. Damit verwendete er das berühmte Guinness-Motto. 

Die Urkunde wurde der Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Clara Brugada, am zentralen Zócalo-Platz überreicht, auf dem die «Catrina» steht. Mit der Anerkennung und der anschließenden festlichen Beleuchtung des Platzes im historischen Zentrum wurden die Feierlichkeiten zum Tag der Toten in der Hauptstadt offiziell eröffnet. Rund 70.000 orangefarbene Studentenblumen (Cempasúchil) schmücken den Zócalo. 

Die Studentenblumen werden auch verwendet, um Gräber und Altäre in den Häusern zu dekorieren. Foto: Francisco Canedo/XinHua/dpa
Die Studentenblumen werden auch verwendet, um Gräber und Altäre in den Häusern zu dekorieren.

«Liebevoller Aufstand gegen das Vergessen»

«Der Día de Muertos ist zweifellos ein liebevoller Aufstand gegen das Vergessen», sagte Brugada. Er erinnert an die verstorbenen Lieben. Die katholischen Feiertage Allerheiligen und Allerseelen bilden den Anlass für die Feierlichkeit. Am 1. und 2. November wird in christlich geprägten Ländern der Verstorbenen gedacht. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

In Mexiko kommen den indigenen Traditionen zufolge an diesen Tagen die Seelen der Familienmitglieder aus dem Jenseits zu Besuch. Dafür werden in den Häusern und Wohnungen Altäre («ofrendas») aufgestellt und geschmückt. Die Unesco nahm den Brauch 2008 in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit auf.

Parade in Mexiko-Stadt

Am Samstag findet in Mexiko-Stadt zudem die große Parade zum Tag der Toten mit kostümierten Darstellern und geschmückten Wagen statt. Die Parade ist allerdings eine modernere Tradition. Sie wurde von einer Szene aus dem James-Bond-Film «Spectre» (2015) inspiriert und ein Jahr später als Touristenattraktion übernommen. Seit 2016 wird dieser Umzug nun jährlich veranstaltet und zieht inzwischen auch viele Touristen an. Vergangenes Jahr nahmen 1,5 Millionen Schaulustige teil.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tag der Toten: 1,5 Millionen Menschen bei Parade in Mexiko
Farbenfroher Umzug

Tag der Toten: 1,5 Millionen Menschen bei Parade in Mexiko

Papp-Skelette tanzen, bunte Wagen rollen: Geschminkte und verkleidete Menschen feiern in Mexiko-Stadt den Día de Muertos. Und das mit einer Parade, die es früher nicht gab – inspiriert von James Bond.

02.11.2025

Tag der Toten in Mexiko: Fest am Grab und auf den Straßen
Brauchtum

Tag der Toten in Mexiko: Fest am Grab und auf den Straßen

Die Seelen der Verstorbenen kommen am Tag der Toten - dem Día de Muertos - nach dem Volksglauben aus dem Jenseits zu Besuch. Christliche und indigene Bräuche prägen die Tradition in Mexiko.

01.11.2024

Regierung

Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt tritt zurück

Ihr Ziel ist es, ein noch höheres Amt anzutreten: Claudia Sheinbaum möchte die erste Präsidentin des lateinamerikanischen Landes werden.

12.06.2023

Notfälle

Trauer und Gebete nach Brand in Mexiko mit 38 Toten

Kerzen und Blumen vor dem Gebäude der Einwanderungsbehörde in Ciudad Juárez. Die Trauer um 38 Todesopfer ist groß.

29.03.2023

Notfälle

Trauer und Gebete nach Brand in Mexiko mit 38 Toten

Kerzen und Blumen vor dem Gebäude der Einwanderungsbehörde in Ciudad Juárez. Die Trauer um 38 Todesopfer ist groß.

29.03.2023