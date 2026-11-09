Schusswaffenkriminalität

Großeinsatz in Berlin: Durchsuchung auch bei «Hells Angels»

Vor einem Jahr wurde eine Sondereinheit gegen Schusswaffenkriminalität in Berlin gegründet. Nun gibt es neue Durchsuchungen - darunter im Vereinsheim der «Hells Angels».

Unter anderem wurde ein Vereinsheim der «Hells Angels» in Berlin durchsucht. Foto: Marco Porzig/dpa
Unter anderem wurde ein Vereinsheim der «Hells Angels» in Berlin durchsucht.

Berlin (dpa) - Rund 300 Einsatzkräfte der Polizei gehen derzeit in Berlin gegen Schusswaffenkriminalität und dabei auch gegen die «Hells Angels» vor. Das Spezialeinsatzkommando der Polizei Berlin werde dabei unter anderem von den Spezialkräften der Bundespolizei unterstützt, sagte Polizeisprecher Florian Nath in einem Video bei X.

«Es dreht sich alles hier um Schusswaffenkriminalität», sagte er. Nach Beweismitteln werde in zehn Objekten gesucht. Der Deutschen Presse-Agentur sagte Nath, darunter sei das Vereinsheim der «Hells Angels» in Berlin-Biesdorf. Die übrigen seien Privatobjekte, von denen sich eines in Brandenburg befinde. 

Sondereinheit «Ferrum»

Der Einsatz läuft den Angaben nach unter Führung der Sondereinheit «Ferrum», die seit einem Jahr mit großem Personalaufwand gegen gewalttätige Gruppen und Schusswaffenkriminalität in Berlin vorgeht. 

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Ursprünglich war «Ferrum» (lateinisch für «Eisen») - am 13. November 2025 beim Landeskriminalamt (LKA) gegründet - für ein paar Monate geplant. Angesichts der weiter hohen Schusswaffengewalt in der Hauptstadt wird sie weiterhin als wichtig erachtet. Etwa 110 Beamtinnen und Beamte gehören der Einheit laut Polizei an. Bei Maßnahmen wie etwa Durchsuchungen werden weitere Polizisten hinzugezogen. 

Hunderte Ermittlungsverfahren

Seit Gründung von «Ferrum» wurden nach Polizeiangaben mehr als 720 Ermittlungsverfahren (Stand: 23. Oktober) eingeleitet. Davon hätten 483 Verfahren direkte oder indirekte Bezüge zu Ermittlungsverfahren im Phänomenbereich der Schusswaffenkriminalität.

Aus Sicht der Polizei haben die bisherigen Ermittlungen dazu beigetragen, «kriminelle Strukturen aufzuhellen, sowie Tatverdächtige zu identifizieren und zu inhaftieren». «Auch konnte der Verfolgungsdruck auf die beteiligten Akteure deutlich erhöht werden», so die Polizei. Ein wesentlicher Schwerpunkt der «Ferrum»-Arbeit seien Erpressungen.

Schusswaffengewalt hat sich verschärft

Die Schusswaffengewalt in Berlin hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verschärft. Im ersten Halbjahr 2026 hat die Polizei nach eigenen Angaben insgesamt 585 Delikte mit Schusswaffengebrauch registriert. Darunter seien 324 Bedrohungen und 261 Schussabgaben.

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