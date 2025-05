Großeinsatz mit Spezialeinheiten in Forensik am Niederrhein

Bedburg-Hau (dpa) - Wegen eines Feuers und mehreren Störern in der forensischen LVR-Klinik in Bedburg-Hau am Niederrhein ist die Polizei im Großeinsatz. «Mehrere Störer haben in der Forensik eine Sicherheitsstörung ausgelöst», sagte ein Sprecher der Polizei. Zudem sei in dem Gebäude ein Brand gemeldet worden. Hinweise auf eine Geiselnahme gebe es aktuell nicht.