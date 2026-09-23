Klimawandel

Großer Felssturz an der Zugspitze

Eine riesige Staubwolke, bröselnde Felsen und trotzdem keine Gefahr für Wege oder Gebäude – was steckt hinter dem ungewöhnlichen Felssturz an der Zugspitze?

An der Zugspitze gab es einen großen Felssturz. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
An der Zugspitze gab es einen großen Felssturz. (Archivbild)

Grainau (dpa) - Auf Deutschlands höchstem Berg Zugspitze haben sich mehrere Kubikmeter Felsen gelöst und eine große Staubwolke verursacht. Verletzt wurde niemand. Der am Dienstag bemerkte Abbruch des Gesteins auf einem Kamm an der deutsch-österreichischen Grenze setze sich auch am Mittwoch fort: «Da löst sich immer wieder was», sagte der stellvertretende Bereitschaftsleiter Franz Dörfler von der Bergwacht Grainau. «Anscheinend bröselt es jetzt auch wieder nach.» 

Überraschend seien solche Ereignisse längst nicht mehr, die Dimension jedoch sei ungewöhnlich für den 2.962 Meter hohen Berg. «In dem Ausmaß ist es definitiv nicht öfter, aber es ist auch nicht überraschend», sagte Dörfler.

Permafrost schwindet

Wie viel Gestein in etwa abbrach, sei schwer zu sagen, da das Gebiet nicht zugänglich sei. Mitarbeiter der Zugspitzbahnen beobachteten die Lage derzeit aus der Ferne, die Stelle sei schwer einsehbar, sagte Dörfler. Es seien aber weder Gebäude noch Wege in dem Gebiet von dem Felssturz betroffen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach Dörflers Worten wird das Gestein auf der Zugspitze vom Permafrost zusammengehalten. Da mit dem Klimawandel und den steigenden Temperaturen der Permafrost schwinde, nähmen Gesteinsabbrüche zu. Über den Felssturz am Dienstag hatten zuvor Medien berichtet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sicherung von Bundesstraße an Loreley nach Felssturz
Loreley

Sicherung von Bundesstraße an Loreley nach Felssturz

Die Bundesstraße wird zügig wieder zumindest für eine Spur frei sein. Die gesamten Sicherungsarbeiten am Loreley-Felsen werden noch dauern.

01.09.2026

Felssturz an der Loreley – Bundesstraße 42 voll gesperrt
Loreley

Felssturz an der Loreley – Bundesstraße 42 voll gesperrt

Geologen prüfen die Lage, Feuerwehr und Straßenmeisterei räumen die Strecke: Ein Felsbruch an der Loreley sorgt für Verkehrsbehinderungen.

31.08.2026

Nach Felssturz: Zugang zu Staumauer in der Schweiz gesperrt
Naturgefahren

Nach Felssturz: Zugang zu Staumauer in der Schweiz gesperrt

Es ist eine Touristenattraktion, die 285 Meter hohe Staumauer Grande Dixence im Kanton Wallis. Seit dem Wochenende bröckeln dort Felsen. Jetzt ergreifen die Behörden Vorsichtsmaßnahmen.

17.07.2025

Naturkatastrophe

Gewaltiger Felssturz verfehlt Schweizer Dorf Brienz knapp

Seit Wochen schaut die Schweiz gebannt nach Brienz, wo sich ein Felssturz anbahnte. Live-Kameras zeigten herabdonnernde Felsbrocken. Das Großereignis passierte aber dann in der Dunkelheit.

16.06.2023

Natur

Gewaltiger Felssturz verfehlt Schweizer Bergdorf nur knapp

Seit Wochen schaute die Schweiz gebannt nach Brienz, wo sich ein Felssturz anbahnte. Live-Kameras zeigten herabdonnernde Felsbrocken. Das Großereignis passierte aber dann in der Dunkelheit.

16.06.2023