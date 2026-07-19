Kampf gegen Flammen

Großer Waldbrand bei Madrid außer Kontrolle

Nordöstlich von Madrid hat ein Waldbrand bei Guadalajara bereits Tausende Hektar verbrannt. Allein in einer Nacht fraßen sich die Flammen 14 Kilometer voran. Woanders gab es hingegen gute Nachrichten.

Das Feuer in der Region von Guadalajara nordöstlich von Madrid hat bereits 13.000 Hektar Wald- und Buschland vernichtet. Foto: Mateo Lanzuela/EUROPA PRESS/dpa
Das Feuer in der Region von Guadalajara nordöstlich von Madrid hat bereits 13.000 Hektar Wald- und Buschland vernichtet.

Madrid/Saragossa (dpa) - Nordöstlich der spanischen Hauptstadt Madrid sind nach Angaben der Behörden bei einem Waldbrand bereits rund 13.000 Hektar verbrannt. Das entspricht mehr als 18.000 Fußballfeldern. Bisher seien die Flammen nicht unter Kontrolle, die sich in der Nacht auf Sonntag 14 Kilometer weiter voranbewegt hätten, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE. 

Mehr als 500 Einsatzkräfte seien am Boden damit beschäftigt, Brandschneisen anzulegen und die Flammen so einzudämmen. Bisher sei es so gelungen, das Feuer von Ortschaften fernzuhalten, sagte die regionale Umweltministerin Mercedes Gómez. Unterstützt werden sie unter anderem von der Militärischen Notfalleinheit (UME).

Die Kräfte am Boden würden von 25 Löschflugzeugen unterstützt. Vorsichtshalber seien aber 20 Gemeinden mit insgesamt rund 800 Einwohnern evakuiert worden, sagte Gómez.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Angesichts von Dürre und geringer Luftfeuchtigkeit ist die Waldbrandgefahr derzeit in weiten Teilen Spaniens extrem hoch. Der Klimawandel erhöht die Wahrscheinlichkeit für Brände etwa im Mittelmeerraum, weil er zu langen Perioden mit Trockenheit und Hitze führt.

Verbrannte Fläche bisher doppelt so groß wie 2025 

Seit Jahresbeginn haben großflächige Feuer in Spanien bereits mehr als 80.000 Hektar Land zerstört, wie Daten des Waldbrand-Informationssystems der Europäischen Kommission (EFFIS) zeigen. 

Das waren fast doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Damals gab es jedoch erst im August die schlimmsten Brände, als die verbrannte Fläche von Ende Juli von rund 47.000 Hektar bis Anfang August binnen weniger Tage auf 380.000 Hektar in die Höhe schoss. 

Gute Nachricht vom Brand nördlich von Saragossa

Entwarnung gab es hingegen bei einem weiteren großen Waldbrand in der Region Aragonien im Nordosten Spaniens. Nach Angaben der Regionalregierung sei der am Donnerstag bei Orés ausgebrochene Brand inzwischen weitgehend unter Kontrolle. Rund 14.400 Hektar wurden dort vernichtet, sagte Aragoniens Regionalpräsident Jorge Azcón. 

Mehr als 1.100 Menschen mussten zeitweise ihre Häuser verlassen. Mehr als 400 Einsatzkräfte sowie zahlreiche Löschhubschrauber und Löschflugzeuge kämpften gegen die Flammen. 

Spanien sowie der iberische Nachbar Portugal und andere europäische Länder werden seit Wochen von einer ganzen Serie an Waldbränden heimgesucht. Bei einem Brand vorige Woche in der südspanischen Region Andalusien starben 13 Menschen - mehrheitlich ältere, in der Provinz Almería wohnende Ausländer, darunter sieben Briten und drei Belgier.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Spanien

Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien

Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.

15.08.2025

Brände in Südeuropa und Türkei lassen nach - aber neue Hitze
Brandbekämpfung

Brände in Südeuropa und Türkei lassen nach - aber neue Hitze

In Südeuropa gibt es Erfolge bei der Bekämpfung der großen Waldbrände. Aber das Risiko neuer Feuer bleibt sehr hoch.

02.08.2025

Brände

Waldbrände zerstören Tausende Hektar in Spanien und Portugal

Eine Fläche von knapp 9000 Fußballfeldern hat ein Waldbrand in Portugal zerstört. Einsatzkräfte versuchen weiter, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Gute Nachrichten gibt es hingegen aus Spanien.

06.08.2023

Ausrüstung und Aufklärung

Wie Europa sich gegen Waldbrände wappnet

Waldbrände richteten im Sommer 2022 vor allem in Südeuropa massive Zerstörung an. Auch dieser Sommer soll trocken und heiß werden. Wie bereiten sich die Länder auf mögliche Waldbrände vor?

19.06.2023

Extremadura

700 Menschen wegen Waldbrand in Spanien evakuiert

Wahrscheinlich ist Brandstiftung die Ursache für einen Waldbrand in der spanischen Region Extremadura. Es sind bereits 7500 Hektar Wald vernichtet worden.

19.05.2023