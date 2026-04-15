Schwarzarbeit

Prüfaktion gegen Schwarzarbeit in München

Kurz vor dem Bayern-Spiel rücken Hunderte Einsatzkräfte in München aus. Wen sie im Visier haben und warum mitten in der City kontrolliert wird.

Mit Hunderten Einsatzkräften gab es eine Großaktion von Polizei und Zoll. (Symbolbild) Foto: Leonie Asendorpf/dpa
Mit Hunderten Einsatzkräften gab es eine Großaktion von Polizei und Zoll. (Symbolbild)

München (dpa) - Eine Großaktion von Polizei und Zoll hat wenige Stunden vor dem Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid in München in der Nähe des Hauptbahnhofs für Aufsehen gesorgt. Mehrere hundert Beamtinnen und Beamte seien im Einsatz, sagte eine Polizeisprecherin. Ziel der Prüfaktion sind Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

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