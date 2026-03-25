Grüne fordern Merz zu mehr Einsatz gegen digitale Gewalt auf

Berlin (dpa) - Die Grünen-Fraktion wünscht sich von der Union und insbesondere von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mehr Engagement bei der Bekämpfung digitaler Gewalt gegen Frauen. «Von Friedrich Merz habe ich dazu bislang nichts gehört», sagt die parlamentarische Geschäftsführerin, Irene Mihalic. Sie habe den Eindruck, «dass ausgerechnet diese Form von Gewalt gegen Frauen nicht sonderlich zu interessieren scheint». Gleichzeitig nehme sie sehr genau wahr, wie von rechter Seite versucht werde, zu unterstellen, «es gebe hier eine Kampagne, die sich am Ende gegen die Meinungsfreiheit richtet».

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«Bewahrung von männlichen Machtansprüchen»

Für Mihalic steht fest: «Es geht hier um die Bewahrung von männlichen Machtansprüchen gegenüber Frauen» - und zwar auch im Netz. Auch wollten rechte Kreise verhindern, dass bestimmte Verhaltensweisen, die sich Männer bisher herausgenommen hätten, unter Strafe gestellt werden. Alle Demokratinnen und Demokraten seien gut beraten, auf diesen Kampagnenzug nicht aufzuspringen.

Abstimmungen zu Entwurf der Justizministerin

Die Bundesregierung setzt sich mit dem Thema digitale Gewalt schon länger auseinander und plant dazu unter anderem eine Änderung im Strafgesetzbuch. Ein entsprechender Entwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) wird derzeit in der Regierung intern abgestimmt. Auch die Grünen haben einen - noch weitergehenden - Vorschlag dazu vorgelegt.