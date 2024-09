Gutachter: Christian B. in Topliga der Gefährlichkeit

Braunschweig (dpa) - Der im Fall Maddie Verdächtige Christian B. ist nach Einschätzung eines psychiatrischen Gutachters in «die absolute Topliga der Gefährlichkeit» einzuordnen. Die Anwendung verschiedener Verfahren führe zu dem Ergebnis, dass der 47-jährige Deutsche in den obersten Bereich der Gefährlichkeit lande, sagte der Arzt im Landgericht Braunschweig. Dem mehrmals vorbestraften Sexualstraftäter werden drei Vergewaltigungen sowie zwei Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern vorgeworfen, die er zwischen 2000 und 2017 in Portugal begangen haben soll.