Geheimes Waffenarsenal

Haft für zwei Angeklagte im Remscheider Waffenlager-Prozess

Hinter Geheimtüren und Zwischenwänden fanden Ermittler in Remscheid mehr als 300 Schusswaffen. Nun sind zwei der Angeklagten verurteilt worden. Am Ende ist der Prozess damit jedoch nicht.

Das geheime Waffenarsenal lag hinter einer Art privatem Waffenmuseum mit Geheimtüren, versteckten Räumen und verborgenen Schließmechanismen. (Archivbild) Foto: --/Polizei Wuppertal/dpa
Das geheime Waffenarsenal lag hinter einer Art privatem Waffenmuseum mit Geheimtüren, versteckten Räumen und verborgenen Schließmechanismen. (Archivbild)

Wuppertal (dpa) - Nach dem Fund eines riesigen Waffenlagers in Remscheid sind zwei geständige Kriegswaffenhändler zu zweieinhalb und dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Wuppertaler Landgericht sprach die 35 und 38 Jahre alten Männer wegen Handels mit Kriegswaffen schuldig. Ihre Geständnisse und die Aussagen der verdeckten Ermittler, an die sie geraten waren, ließen an ihrer Schuld keine Zweifel, sagte der Vorsitzende Richter. 

Zugleich kamen beide nach fast einem Jahr Untersuchungshaft auf freien Fuß. Das Gericht sah keine Fluchtgefahr und zeigte sich überzeugt, dass die Männer ihre restliche Haft antreten werden, wenn das Urteil rechtskräftig wird. Gegen den Hauptangeklagten, dem das Waffenarsenal gehören soll und in dessen Haus es gefunden wurde, wird der Prozess fortgesetzt. 

In dem Prozess geht es laut Staatsanwaltschaft um einen der größten Kriegswaffenfunde der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Geständnisse abgelegt

Die beiden Mitangeklagten hatten bereits gestanden, bei dem Hauptangeklagten Maschinenpistolen für rund 2.000 Euro pro Stück sowie Munition gekauft zu haben. Im Gegenzug für ihre Geständnisse waren ihnen Haftstrafen zwischen zwei und vier Jahren zugesichert worden.

Der Hauptangeklagte, ein 60-jähriger Kfz-Meister, hatte sich auf das Angebot des Gerichts, bei einem Geständnis maximal acht Jahre Haft gegen ihn zu verhängen, nicht eingelassen. 

Waffen hinter Geheimtüren versteckt

Der Fund des geheimen Waffenarsenals hinter einer Art privatem Waffenmuseum hatte im Oktober vergangenen Jahres bundesweit für Furore gesorgt. Es gab in dem Gebäude Geheimtüren, hinter Zwischenwänden versteckte Räume, verborgene Schließmechanismen und sogar Munition im Hohlraum eines Türrahmens.

Bei den Durchsuchungen in Remscheid hatten die Polizisten am Ende rund 300 scharfe Schusswaffen sichergestellt - darunter 125 Maschinengewehre, 67 Maschinenpistolen, 51 Pistolen, 32 Langwaffen, Präzisionsgewehre, 11 Revolver und 13 Panzerabwehrwaffen, 38 Handgranaten sowie fast 100.000 Schuss Munition.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Geständnis im Prozess um Remscheider Waffenarsenal
Handel mit Kriegswaffen

Geständnis im Prozess um Remscheider Waffenarsenal

Nach dem Auffliegen eines der größten illegalen Waffenlager Deutschlands in Remscheid hat in Wuppertal der Prozess gegen drei Männer begonnen - mit einem Geständnis. Weitere könnten folgen.

06.07.2026

Hamas-Waffenlager in Europa: Haftstrafen für vier Mitglieder
Terror-Prozess

Hamas-Waffenlager in Europa: Haftstrafen für vier Mitglieder

Die Terrormiliz Hamas soll Anschläge in Europa planen und dafür Waffendepots angelegt haben. Deswegen Angeklagte bestreiten in Berlin, damit etwas zu tun zu haben. Das Gericht glaubt ihnen nicht.

25.03.2026

Neues Versteck mit Tausenden Patronen in Remscheid entdeckt
Waffenhandel

Neues Versteck mit Tausenden Patronen in Remscheid entdeckt

Ermittler entdecken immer neue Verstecke in dem illegalen Waffenlager in Remscheid: Diesmal stießen sie auf Tausende Schuss Munition. Und die Suche geht weiter.

05.11.2025

Weiterer Geheimraum mit Waffen in Remscheid entdeckt
Nordrhein-Westfalen

Weiterer Geheimraum mit Waffen in Remscheid entdeckt

Das illegale Waffenlager in Remscheid nimmt immer größere Ausmaße an. Der beschuldigte Besitzer einer Autowerkstatt offenbarte bei seiner Befragung durch die Ermittler ein weiteres Versteck.

03.11.2025

Untersuchungshaft

Polizei findet Waffenarsenal bei Hausdurchsuchung

Bei einer Huasdurchsuchung hat die Polizei bei einem mutmaßlichen Drogendealer unter anderem ein Sturmgewehr, eine Maschinenpistole und andere Waffen gefunden - samt mehr als 10.000 Schuss Munition.

19.04.2024