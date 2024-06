Haftstrafen für Mitglieder von Hundekampf-Ring

Chelmsford (dpa) - Vier Mitglieder eines Hundekampf-Rings sind in Großbritannien zu teilweise mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Gruppe soll brutale Hundekämpfe in England, Irland und Frankreich organisiert haben, wie die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtsaal in Chelmsford in der Grafschaft Essex meldete.