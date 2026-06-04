Wettervorhersage

Hagel, Sturmböen, Starkregen – Das bringt das Wetter heute

Vor allem im Südwesten des Landes kommt es zu kräftigen Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst schließt dort auch Orkanböen und kurzlebige Tornados nicht aus.

Im Südwesten sind starke Gewitter möglich. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Im Südwesten sind starke Gewitter möglich.

Berlin (dpa) - In Teilen Deutschlands wird es ungemütlich: Im Südwesten sind kräftige Gewitter mit Sturmböen, Hagel und Starkregen möglich. Dort seien auch Orkanböen mit zu 129 Kilometern pro Stunde und kurzlebige Tornados nicht ausgeschlossen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Südosten kann es demnach am Abend kräftig gewittern. Zumindest deutlich auffrischende Südwest- und Westwinde prognostiziert der DWD für die Nordwesthälfte Deutschlands – gebietsweise sind stürmische Böen möglich. 

Deutschland gelange in den Einflussbereich eines Sturmtiefs bei Schottland, hieß es zur Erklärung. Besonders ist der Südwesten betroffen: Im Tagesverlauf gibt es in diesem Bereich teils kräftige Gewitter. Möglich sind kleinkörniger Hagel, Sturmböen mit bis zu 90 Kilometer pro Stunde und lokaler Starkregen mit 20 Liter Wasser pro Quadratmeter in kurzer Zeit.

Dauerregen in der Nacht zu Freitag erwartet

In der Nacht zum Freitag soll die Gewitteraktivität dann nachlassen. Dafür kommt Regen: An den Alpen und vom Erzgebirge bis zum Zittauer Gebirge sind Stark- oder Dauerregen mit bis zu 30 Liter pro Quadratmeter in zwölf Stunden nicht ausgeschlossen. An der Nordsee kann es steife Böen geben, in Gipfellagen erneut stürmische Böen bis Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wetterdienst erwartet teils markante Gewitter
Wetter

Wetterdienst erwartet teils markante Gewitter

Bereits in der Nacht wird es vielerorts nass. Am Mittwoch rechnen die Meteorologen dann mit Gewitter und vereinzeltem Starkregen.

27.05.2025

Der Wetterdienst warnt vor Orkanböen und Tornados
Wetter

Der Wetterdienst warnt vor Orkanböen und Tornados

Starkregen und über 30 Grad am Wochenende für Hessen und Baden-Württemberg vorhergesagt

28.06.2024

Wetterdienst warnt vor Gewittern, Starkregen und Sturmböen
Unwetter

Wetterdienst warnt vor Gewittern, Starkregen und Sturmböen

Meteorologen erwarten am Dienstag Gewitter und örtliche Unwetter. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Sogar vereinzelte Tornados sind nicht ausgeschlossen.

17.06.2024

Wetter

Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen erwartet

Nach der Hitze der vergangenen Tage drohen ab Dienstagabend in Baden-Württemberg Gewitter mit Starkregen, Hagel und teils heftigen Sturmböen. Zwar wird es dadurch erstmal kühler, teils aber auch gefährlich.

11.07.2023

Wetter

DWD erwartet erneut Starkregen, Orkanböen und Hagel

Schon wieder drohen Unwetter in Baden-Württemberg. Schwere Gewitter mit Orkanböen, Starkregen und Hagel - was erwartet uns im Südwesten?

22.06.2023