Großbritannien

Harry-Potter-Shop auf Londons Einkaufsmeile eröffnet

Darf's ein Butterbier im «Leaky Cauldron» sein? Oder doch lieber ein Teddybär im Hogwarts-Stil? Ein neuer Harry-Potter-Shop in London wärmt die Herzen der Fans. Die Kassen dürften klingeln.

Der 32-jährige Potter-Fan Federico (links) reiste extra für die Eröffnung des neuen Shops aus Italien an und harrte von 6.00 Uhr morgens auf der Oxford Street aus. Foto: Patricia Bartos/dpa
Der 32-jährige Potter-Fan Federico (links) reiste extra für die Eröffnung des neuen Shops aus Italien an und harrte von 6.00 Uhr morgens auf der Oxford Street aus.

London (dpa) - Zahlreiche Harry-Potter-Fans haben stundenlang auf der Londoner Einkaufsmeile Oxford Street ausgeharrt, um als Erste durch die Pforten eines neuen Fanshops zu gehen. Teils reisten sie aus dem Ausland an, um bei dem Moment dabei sein zu können. 

«Wir sind Riesenfans von Harry Potter», sagte ein Fan namens Federico kurz vor Öffnung um 10.00 Uhr Ortszeit der Deutschen Presse-Agentur. Der 32-Jährige war aus Italien gekommen und wartete von 6.00 Uhr morgens an vor dem Laden. Für den Anlass hatten er und weitere Fans sich in Zauberschüler-Gewänder und Hogwarts-Schals gehüllt. Vorfreude löste bei Federico unter anderem die Erwartung auf eine magische Atmosphäre im Shop mit originalen Filmrequisiten aus, wie er erzählte.

Der Flagship-Store wird als größter Harry-Potter-Shop im Vereinigten Königreich beworben. Foto: Jonathan Hordle/Assignments/The /PA Wire/dpa
Der Flagship-Store wird als größter Harry-Potter-Shop im Vereinigten Königreich beworben.

Auch die 33-jährige Jasmin aus Nettetal in Nordrhein-Westfalen kann sich für die Requisiten begeistern. «Das ist einfach ein Lebensgefühl», sagte sie im Hinblick auf ihre Potter-Leidenschaft, die sie schon seit ihrer Kindheit begleitet.

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Laden ist inspiriert von weltberühmter Winkelgasse

Der riesige Flagship-Store erstreckt sich nach offiziellen Angaben über zwei Etagen und ist mehr als 1.950 Quadratmeter groß. Inspiriert ist der Laden von der magischen Winkelgasse, der vor «Muggeln» versteckten Einkaufsstraße des Harry-Potter-Universums. Gekauft werden kann alles, was das Harry-Potter-Herz begehrt: Zauberstäbe, Klamotten, Süßigkeiten und Souvenirs, die personalisiert werden können.

Zur Eröffnung kam auch Warwick Davis, der unter anderem Professor Flitwick spielt. Foto: Jonathan Hordle/Assignments/The /PA Wire/dpa
Zur Eröffnung kam auch Warwick Davis, der unter anderem Professor Flitwick spielt.

Als Highlight gilt unter anderem eine große Nachbildung eines Drachens, der über dem von der Zauberer-Bank Gringotts inspirierten Bereich thront. In einem im Store befindlichen Pub namens «The Leaky Cauldron» können Fans außerdem Speisen und das berühmte Butterbier probieren.

Ganz motivierte Besucherinnen und Besucher können obendrein einen Teddybären zusammenstellen und ihn bei einer Zeremonie einem der vier Hogwarts-Häuser zuordnen lassen: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw. Dafür muss allerdings tiefer in die Tasche gegriffen werden: Die Prozedur kostet stolze 75 Pfund (umgerechnet knapp 90 Euro). 

Der neue Harry-Potter-Shop ist der größte im ganzen Land. Foto: Patricia Bartos/dpa
Der neue Harry-Potter-Shop ist der größte im ganzen Land.

Weltpremiere vor 25 Jahren

Die Eröffnung des Flagship-Stores fällt an einen für Harry-Potter-Fans besonderen Tag: Genau vor 25 Jahren feierte die Verfilmung des ersten Buches «Harry Potter und der Stein der Weisen» Weltpremiere in London. Darauf folgten sieben weitere Filmadaptionen der weltbekannten Romane von Autorin J.K. Rowling, die allen voran die Hauptdarsteller Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint zu Weltstars machten. 

«Harry Potter» zählt zu den erfolgreichsten Romanserien der Welt. Auch deshalb verschlägt es den nach wie vor beliebten Zauberlehrling wieder auf die Bildschirme: HBO Max kündigte die erste Staffel einer Serienadaption für Weihnachten 2026 an. In den Hauptrollen sind Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley zu sehen. John Lithgow verkörpert Schulleiter Albus Dumbledore.

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