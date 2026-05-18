Lage noch unklar

Haus in Görlitz eingestürzt - Tote oder Verletzte?

Kurz nach einem Hauseinsturz in Görlitz ist die Lage noch völlig unübersichtlich. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Das Haus stand in einer Straße unweit des Bahnhofs von Görlitz. Foto: thomas baier/xcitepress/dpa
Das Haus stand in einer Straße unweit des Bahnhofs von Görlitz.

Görlitz (dpa) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist in Görlitz ein Haus eingestürzt. Bislang sei unklar, ob Menschen verletzt oder gestorben seien, sagte eine Polizeisprecherin. Derzeit werde vor Ort weiträumig evakuiert und abgesperrt. Polizei und Feuerwehr seien vor Ort. 

Das Haus stürzte den Angaben nach in der James-von-Moltke-Straße unweit des Görlitzer Bahnhofs ein. Erst, wenn der Bereich sicher sei, könne damit begonnen werden, nach möglichen Verletzten oder Toten zu suchen. Weitere Angaben konnte die Sprecherin vorerst nicht machen.

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