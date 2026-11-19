Berlin (dpa) - Keine Sommerbräune mehr aus dem Solarium? Zur Vermeidung von Hautkrebs empfehlen führende Krebsforschende, den Verkauf und den kommerziellen Betrieb von Solarien zu verbieten. Das geht aus der neuen S3-Leitlinie zur Prävention von Hautkrebs hervor, den die Deutsche Krebsgesellschaft veröffentlicht hat. Eine S3-Leitlinie ist in Deutschland die wichtigste medizinische Leitlinie in der Medizin.

UV-Strahlung (ultraviolette Strahlung) ist der wichtigste Risikofaktor für fast alle Hautkrebsarten. «Der Zusammenhang zwischen UV-Strahlung und der Entstehung von Hautkrebs ist nationaler und internationaler Konsens», heißt es in der Leitlinie. Auch künstliche UV-Strahlung wie in Solarien erhöhe das Hautkrebsrisiko.

Zum Schutz der Bevölkerung empfehlen die Autoren der S3-Leitlinie, Solarien als Verbraucherprodukte nicht weiter zu gestatten und nur noch medizintechnisch geprüfte Geräte zuzulassen. Ein Verbot gelte als zentrale Stellschraube der Hautkrebsprävention. «Das Risiko wird von der Anzahl der Solarienbesuche und dem Alter bei Beginn der Solariennutzung beeinflusst.» Es steige, je häufiger Solarien genutzt würden und je jünger die Nutzerinnen und Nutzer sind.

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Verbot für Jugendliche kein ausreichender Schutz

Eine gesundheitlich unbedenkliche UV-Dosis lasse sich für Solarien nicht definieren, heißt es weiter. Die bisherigen gesetzlichen Regelungen, etwa das Verbot der Nutzung von Solarien für Unter-18-Jährige, bieten aus Sicht der Leitliniengruppe keinen ausreichenden Schutz.

In der Leitlinie wird empfohlen, Solarien gar nicht zu nutzen. Eine Verhaltensempfehlung sei aus Public-Health-Sicht jedoch nicht ausreichend - «es bedarf weiterführender verhaltenspräventiver Maßnahmen in Form von politischen Regulierungen».

S3-Leitlinien haben großes Gewicht

S3-Leitlinien sind nicht rechtlich bindend, haben aber großes Gewicht. Sie sind Entscheidungshilfen für Mitarbeitende des Gesundheitssystems und ein wesentliches Element zur Förderung der Qualität und Transparenz in der medizinischen Versorgung, heißt es von der Krebsgesellschaft. Dabei enthalten sie systematisch recherchierte und bewertete wissenschaftliche Evidenz.