Helikopter-Flucht: Gericht urteilt über Gefängnisausbrecher

Paris (dpa) - Mit einem kinoreifen Gefängnisausbruch per Hubschrauber und der Hilfe eines bewaffneten Kommandos hatte der Schwerkriminelle Rédoine Faïd vor fünf Jahren in Frankreich für Schlagzeilen gesorgt.

Drei bewaffnete Komplizen hatten am 1. Juli 2018 einen Hubschrauber in ihre Gewalt gebracht. Damit landeten sie in einem Hof des Gefängnisses von Réau südöstlich von Paris und nahmen Faïd an Bord. Unter dem Applaus anderer Häftlinge flog der Hubschrauber davon. Der Ausbruch dauerte nur wenige Minuten, niemand wurde ernsthaft verletzt. Mitangeklagt sind auch zwei seiner Brüder und drei Neffen. Der schon mehrfach zu Freiheitsstrafen verurteilte Faïd war drei Monate nach seiner Flucht bei Paris gefasst worden. Um von den Fahndern nicht aufgespürt zu werden, hatte er sich zeitweilig auch unter einer Burka versteckt, also unter einem Ganzkörperschleier.