Hipp-Erpressungsfall: Verdächtiger darf Gefängnis verlassen

Eisenstadt (dpa) - Im Fall um vergiftete Babykost der Firma Hipp kann der Verdächtige das Verfahren nun außerhalb des Gefängnisses abwarten. Der zuletzt in Untersuchungshaft sitzende 39-Jährige sei enthaftet worden, teilte ein Sprecher des Landesgerichts Eisenstadt in Österreich mit. Ein Gelöbnis, die Abnahme des Reisepasses und Weisungen zu seinem Wohnort sollen den Angaben zufolge seinen Aufenthalt im Inland während des Verfahrens sicherstellen. An dem dringenden Tatverdacht ändere sich nichts.

Der Mann soll jeweils zwei Hipp-Gläser in Österreich, Tschechien und der Slowakei mit Rattengift manipuliert haben. In einem sichergestellten Glas waren 15 Mikrogramm Rattengift enthalten - eine zwar nicht lebensbedrohliche, aber potenziell gesundheitsschädliche Dosis, hatte ein Gutachten festgestellt.

Anklageschrift der Staatsanwaltschaft erwartet

Der Verdächtige war Anfang Mai 2025 festgenommen worden. Der Ex-Mitarbeiter der Firma Hipp aus Pfaffenhofen im deutschen Bundesland Bayern wird verdächtigt, Gläschen mit Gift versetzt und in Supermärkten platziert zu haben, um damit den Babykost-Hersteller zu erpressen. Der Verdächtige bestreitet die Vorwürfe.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum