Gift in Babykost

Hipp-Erpressungsfall: Verdächtiger darf Gefängnis verlassen

Der Verdächtige soll Rattengift in Babykost-Gläschen gegeben haben. Demnächst wird die Anklage erwartet. Doch die U-Haft ist für den 39-Jährigen beendet.

Der Tatverdächtige im Fall der vergifteten Hipp-Babykost ist enthaftet worden. Foto: Tobias Steinmaurer/APA/dpa
Der Tatverdächtige im Fall der vergifteten Hipp-Babykost ist enthaftet worden.

Eisenstadt (dpa) - Im Fall um vergiftete Babykost der Firma Hipp kann der Verdächtige das Verfahren nun außerhalb des Gefängnisses abwarten. Der zuletzt in Untersuchungshaft sitzende 39-Jährige sei enthaftet worden, teilte ein Sprecher des Landesgerichts Eisenstadt in Österreich mit. Ein Gelöbnis, die Abnahme des Reisepasses und Weisungen zu seinem Wohnort sollen den Angaben zufolge seinen Aufenthalt im Inland während des Verfahrens sicherstellen. An dem dringenden Tatverdacht ändere sich nichts.

Der Mann soll jeweils zwei Hipp-Gläser in Österreich, Tschechien und der Slowakei mit Rattengift manipuliert haben. In einem sichergestellten Glas waren 15 Mikrogramm Rattengift enthalten - eine zwar nicht lebensbedrohliche, aber potenziell gesundheitsschädliche Dosis, hatte ein Gutachten festgestellt.

Anklageschrift der Staatsanwaltschaft erwartet

Der Verdächtige war Anfang Mai 2025 festgenommen worden. Der Ex-Mitarbeiter der Firma Hipp aus Pfaffenhofen im deutschen Bundesland Bayern wird verdächtigt, Gläschen mit Gift versetzt und in Supermärkten platziert zu haben, um damit den Babykost-Hersteller zu erpressen. Der Verdächtige bestreitet die Vorwürfe.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Als nächstes werde die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft erwartet, sagte der Gerichtssprecher weiter.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vergiftete Babynahrung: U-Haft für Verdächtigen verlängert
Dringender Tatverdacht

Vergiftete Babynahrung: U-Haft für Verdächtigen verlängert

Fünf Hipp-Gläschen mit Rattengift in drei Ländern: Warum der Verdächtige nicht freikommt, und welcher zusätzliche Vorwurf im Raum steht.

19.05.2026

Vergiftete Babynahrung: Verdächtiger in U-Haft
Erpressungsfall

Vergiftete Babynahrung: Verdächtiger in U-Haft

Der 39 Jahre alte ehemalige Hipp-Mitarbeiter ist aus Sicht der Justiz dringend tatverdächtig. Der Betroffene bestreitet die Tat. In 14 Tagen werden die Gründe für die Untersuchungshaft erneut geprüft.

05.05.2026

Vergiftete Babynahrung: Verdächtiger bestreitet Vorwürfe
Erpressungsfall

Vergiftete Babynahrung: Verdächtiger bestreitet Vorwürfe

Der Festgenommene ist ein ehemaliger Mitarbeiter des betroffenen Herstellers Hipp. Der Mann habe aber nichts mit der versuchten Erpressung und dem Rattengift zu tun, sagt sein Anwalt.

04.05.2026

Festnahme nach Erpressung mit Gift in Hipp-Babynahrung
Erpressungsfall

Festnahme nach Erpressung mit Gift in Hipp-Babynahrung

Nach dem Gift-Fund in Hipp-Babykost hat die österreichische Polizei einen 39-Jährigen festgenommen. Nach einem möglichen weiteren Gift-Gläschen wird weiterhin gesucht.

03.05.2026

Rattengift in Hipp-Babykost: Internationale Fahndung
Kriminalität

Rattengift in Hipp-Babykost: Internationale Fahndung

In Österreich, Tschechien und der Slowakei ist der Babykosthersteller Hipp möglicherweise Opfer eines Erpressers. Deutschland ist derzeit nicht betroffen, doch auch hierzulande wird ermittelt.

19.04.2026