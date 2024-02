Hochseilartist Freddy Nock ist tot

Sechs Schüler und zwei Erwachsene sind in einer Gondel in Pakistan, als plötzlich Drähte der Seilbahn reißen. Stundenlang harren die Menschen aus - in großer Höhe und nur von einem Stahlseil gesichert.

Jubel in Pakistan nach dramatischer Rettung an Seilbahn

Freddy Nock balancierte schon als kleines Kind auf dem Seil. Er trat bei Zirkusfestivals an und stellte einige Weltrekorde auf. So lief er unter anderem über Tragseile von Bergbahnen in der Schweiz, etwa in St. Moritz und am Säntis. 2010 überquerte er über eine Länge von 900 Metern den Zürichsee auf einem Hochseil, ein Jahr später lief er über ein Tragseil der Gletscherbahn auf den höchsten Berg Deutschlands, die Zugspitze.