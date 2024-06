Hochwasserlage in Bayern vor dem Ende

Augsburg (dpa) - Nach mehr als eineinhalb Wochen nähert sich die Hochwasserlage in Bayern dem Ende. «Spätestens am Donnerstag werden die letzten Donaupegel die Meldestufen verlassen», teilte der Hochwassernachrichtendienst (HND) des Freistaats mit. An der Altmühl und der Amper sowie am Starnberger See und Ammersee sei zwar noch mehrere Tage mit einem Überschreiten der niedrigsten Meldestufe eins zu rechnen. Da aber für die kommenden Tage «keine relevanten Niederschläge» erwartet würden, sei davon auszugehen, dass die Hochwasserlage zu Ende gehe.