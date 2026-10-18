Schulunterricht abgesagt

Höchste Sturmwarnung für Mallorca

Ein schriller Warnton auf allen Handys, kein Unterricht am Montag und Verspätungen am Flughafen: Mallorca bereitet sich auf das Sturmtief «Adam» vor. Was in der Nacht droht.

In Mallorca wurde wegen des Sturmtiefs «Adam» die höchste Warnstufe Rot ausgerufen. (Symbolbild) Foto: Martin Gerten/dpa
In Mallorca wurde wegen des Sturmtiefs «Adam» die höchste Warnstufe Rot ausgerufen. (Symbolbild)

Palma (dpa) - Für Mallorca als liebste Ferieninsel der Deutschen haben die Behörden für die Nacht zum Montag die höchste Sturmwarnung Rot herausgegeben. Das Sturmtief «Adam», das am Wochenende mit extremen Niederschlägen schon für Chaos auf dem spanischen Festland gesorgt hat, könne auch Mallorca mit voller Wucht treffen. Auf alle Handys in der Region wurde am Abend eine Sonderwarnung verbunden mit einem schrillen Warnton gesendet.

«Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien und in Kellern», lautete die vom Zivilschutz wegen befürchteter heftiger Niederschläge gesendete Nachricht. Vorsorglich wurde der Schulunterricht für Montag abgesagt. Am Flughafen Mallorca kam es bereits durch die ersten Vorboten des Unwetters zu stundenlangen Verspätungen und Flugausfällen. Für die anderen Baleareninseln Ibiza und Menorca wurde die zweithöchste Warnstufe Gelb herausgegeben.

Von Mitternacht bis 6.00 Uhr am Montag gilt im Süden, Osten und der Inselmitte Mallorca die Warnstufe Rot. Es wurde mit bis zu 90 Litern Niederschlag pro Quadratmeter und Stunde gerechnet. Während der schlimmsten Phase des Sturms könnten es während zwölf Stunden insgesamt auch 160 Liter pro Quadratmeter werden, wie der nationale Wetterdienst Aemet warnte. Besonders Sturzbäche stellen bei den Herbstgewittern auf Mallorca eine Gefahr dar und sorgen für Überschwemmungen.

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