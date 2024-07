Höchststrafe für Mord an 17 Jahre alter Inline-Skaterin

Verden (dpa) – Die 17-jährige Mara-Sophie bricht am frühen Abend des 10. Septembers 2023 wie so oft mit ihren Inline-Skatern auf, um noch eine Runde zu drehen. Sie verabschiedet sich von ihrer Mutter - und kommt nie zurück. Kurz darauf wird ihre Leiche in einem Graben gefunden, wenige Tage später wird ein Mann festgenommen. Jetzt steht für das Landgericht Verden fest: Es war Mord.