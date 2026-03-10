Vergewaltigungs-Prozess

Høiby bleibt in U-Haft – Antrag abgelehnt

Keine Freiheit für den Sohn der norwegischen Kronprinzessin: Marius Borg Høiby muss in Untersuchungshaft bleiben. Nur für die Verhandlung gegen ihn darf er das Gefängnis verlassen.

Marius Borg Høiby war kurz vor dem Start der Verhandlung Anfang Februar erneut festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. (Archivbild) Foto: Ane Hem/NTB/dpa
Marius Borg Høiby war kurz vor dem Start der Verhandlung Anfang Februar erneut festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. (Archivbild)

Oslo (dpa) - Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin bleibt während des Prozesses gegen ihn in Untersuchungshaft. Marius Borg Høibys Antrag auf Freilassung wurde abgelehnt, wie das zuständige Gericht in Oslo mitteilte. «Das Gericht verweist auf die Schwere und den Umfang des Falls sowie die hohe Wiederholungsgefahr», hieß es. Diese Gefahr sei nicht mehr gegeben, hatte die Anwältin des norwegischen «Bonusprinzen» zuvor argumentiert. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mitten in dem Vergewaltigungs-Prozess hatte Høiby zuvor die Freilassung beantragt. Der 29-Jährige war kurz vor dem Start der Verhandlung Anfang Februar erneut festgenommen worden, weil er gegen das Kontaktverbot in Bezug auf eine Ex-Freundin verstoßen und sich rücksichtslos verhalten haben soll. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Die Frau ist eines der mutmaßlichen Opfer in dem Verfahren. Ein Vorfall in ihrer Wohnung hatte die Ermittlungen gegen Mette-Marits Sohn im August 2024 ausgelöst. In der Beziehung zu der Frau soll Høiby mehrfach gewalttätig geworden sein. Trotzdem hatten sich die beiden bis kurz vor Prozessbeginn regelmäßig gesehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Medien: Høiby beantragt Freilassung aus U-Haft
Vergewaltigungs-Prozess

Medien: Høiby beantragt Freilassung aus U-Haft

Überraschung im Prozess gegen Marius Borg Høiby: Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit will aus der U-Haft frei kommen. Das zuständige Gericht in Oslo prüft nun seinen Antrag.

09.03.2026

Prozess in Norwegen: Marius Borg Høiby bleibt in U-Haft
Mette-Marits Sohn vor Gericht

Prozess in Norwegen: Marius Borg Høiby bleibt in U-Haft

Es geht um den Vorwurf der Misshandlung, Drogenprobleme und ein verlängertes Kontaktverbot. Im Prozess gegen Høiby kommen außerdem weitere Details zu seiner Beziehung mit einer Influencerin ans Licht.

27.02.2026

Prozess

Marius Borg Høiby bestreitet Vergewaltigungs-Vorwürfe

03.02.2026

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby droht lange Haftstrafe
Norwegisches Königshaus

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby droht lange Haftstrafe

Vor einem Jahr sind erstmalig Gewaltvorwürfe gegen den norwegischen Prinzessinnen-Sohn bekanntgeworden. Seitdem kamen immer neue Vorwürfe hinzu. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.

18.08.2025

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby kommt auf freien Fuß
Norwegen

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby kommt auf freien Fuß

Gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin sind mehrere teils schwerwiegende Vorwürfe laut geworden. Für eine Woche musste er in Untersuchungshaft. Nun ist er wieder frei.

27.11.2024