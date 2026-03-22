Unglück während Trauung

Holzboden stürzt während Hochzeit in USA ein - Verletzte

Die Trauung in einem Naturgebiet im US-Bundesstaat New Hampshire läuft gerade an, da gibt der Fußboden aus Holz nach. Dutzende Gäste fallen in den darunterliegenden Keller.

In einem Gebäude in ländlicher Natur sollte die Trauung stattfinden - Überfüllung könnte die Ursache für den Einbruch des Holzfußbodens sein. Foto: Uncredited/New Hampshire State Fire Marshal/AP/dpa
In einem Gebäude in ländlicher Natur sollte die Trauung stattfinden - Überfüllung könnte die Ursache für den Einbruch des Holzfußbodens sein.

Tamworth (dpa) - Schreck während einer Hochzeitszeremonie: In einer ländlichen Gegend im US-Bundesstaat New Hampshire ist der Holzfußboden eines Festsaals Behörden zufolge eingebrochen - zahlreiche Gäste fielen in den darunter liegenden Keller.

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Sechs Menschen hätten bei dem Vorfall am Samstag in dem Ort Tamworth nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten und seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr des Bundesstaates mit. Nach Schätzung des Feuerwehrchefs Sean Toomey fielen oder rutschten etwa 70 Menschen ungefähr 8 Fuß (etwa 2,40 Meter) tief, wie er dem ABC-Tochtersender WMUR sagte. Seinen Worten zufolge hatte die Trauung gerade begonnen, als der Fußboden nachgab.

Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. In einer von Medien zitierten Mitteilung der Feuerwehr hieß es aber, dass Ermittler vermuten, das Gebäude sei mit mehr als 144 Menschen überfüllt gewesen. Die Hochzeitsgesellschaft befand sich dem Portal «In Depth NH» zufolge in einer Ahornzuckerhütte, die in einem Naturgebiet nahe dem Ort liegt und zusammen mit anderen Gebäuden für Feiern vermietet wird.

Tamworth ist ein Ort im Osten von New Hampshire, in einer Seenregion nahe den White Mountains und liegt nördlich von Concord, der Hauptstadt des Bundesstaates.

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