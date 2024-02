Hospize: Ruheoasen für Familien mit schwerkrankem Nachwuchs

Vor einigen Monaten verbrachte Familie S. zwölf Tage im Kinder- und Jugendhospiz (KJH) «Sternenzelt» in Bamberg. Die Einrichtung ist eines von zwei stationären Kinderhospizen in Bayern. «Es war eine sehr große Entlastung», so Arndt S. Während der ersten Tage blieb er mit seiner Frau auf der Station. «Wir mussten zunächst Vertrauen aufbauen», erzählt der Vater. «Immerhin vertrauen wir dem Pflegepersonal das Wertvollste an, was wir haben.»