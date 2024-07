Hot-Dog-Wettessen mit neuem Sieger

New York (dpa) - Der US-Amerikaner Patrick Bertoletti hat in Abwesenheit von Fress-Legende Joey Chestnut das traditionelle New Yorker Hot-Dog-Wettessen am US-Unabhängigkeitstag gewonnen. Bertoletti verschlang bei dem Contest im Stadtteil Coney Island 58 Brötchen samt Würstchen in zehn Minuten und damit mehr als alle Konkurrenten - es ist sein erster Titel. Tausende Zuschauer bejubelten das Feiertagsspektakel.