«Humor ins Kanzleramt» - Scholz empfängt Karnevalisten

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat Karnevalisten aus ganz Deutschland in der Hauptstadt empfangen. «Irgendwie ist ja der Spruch bekannt 'Jeder Jeck ist anders' und ich glaube, das ist aber etwas zutiefst Menschliches, weil es unser Miteinander beschwört», sagte der SPD-Politiker im Bundeskanzleramt in Berlin. In allen Unterschiedlichkeiten könne man gemeinsam Jecken sein und sich gegenseitig anerkennen. «Und der Spaß gehört sowieso dazu», fügte Scholz hinzu.