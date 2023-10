Hunderte Kilo Methamphetamin im Klopapier versteckt

Melbourne (dpa) - Zollbeamte haben in Australien 662 Kilo Methamphetamin konfisziert - versteckt in Klopapier-Rollen. Die Ladung aus Malaysia sei vor einer Woche per Frachtschiff in Melbourne angekommen, teilte die australische Nationalpolizei mit. Vier Verdächtige aus China, Malaysia und Hongkong wurden festgenommen, denen illegaler Drogenbesitz in kommerzieller Menge vorgeworfen wird. Ihnen droht eine lebenslange Haftstrafe.