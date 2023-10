Hunderte Menschen bei «Molenputz» nach Sturmflut in Sassnitz

Sassnitz (dpa) - Hunderte Freiwillige haben am Samstag beim «Molenputz» in Sassnitz auf Rügen die Promenade von den Hinterlassenschaften der schweren Ostsee-Sturmflut von Freitag vor einer Woche befreit. «Hier sind bestimmt 350 Leute. Wir sammeln alles ein, was hier nicht hingehört», sagte Bürgermeister Leon Kräusche der Deutschen Presse-Agentur.