Zuwanderung

Immer mehr Ärzte kommen aus dem Ausland

Jeder achte Mediziner hat keinen deutschen Pass, jeder vierte ist ein Zuwanderer. Ihr Anteil an der Ärzteschaft wächst stark.

Ausländische Ärzte stabilisieren das deutsche Gesundheitssystem. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
Ausländische Ärzte stabilisieren das deutsche Gesundheitssystem. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa) - In Deutschland arbeiten immer mehr ausländische Ärztinnen und Ärzte. Laut Statistischem Bundesamt hatten 64.000 oder 13 Prozent aller Mediziner im Jahr 2024 keine deutsche Staatsangehörigkeit. Zehn Jahre zuvor waren es erst 30.000 beziehungsweise 7 Prozent gewesen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

121.000 aus dem Ausland zugewanderte Ärztinnen und Ärzte arbeiteten 2024 in der Human- und Zahnmedizin. Das war knapp ein Viertel der gesamten Ärzteschaft. Ein Teil von ihnen besitzt inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft. 42 Prozent waren weniger als zehn Jahre in Deutschland.

7.000 ausländische Abschlüsse wurden 2024 als gleichwertig anerkannt. Darunter waren 21 Prozent Deutsche, die im Ausland Medizin studiert haben - meist, um die Zulassungsbeschränkungen zu umgehen. Die meisten entschieden sich für Österreich oder Ungarn. 

Zweitgrößte Gruppe bei den anerkannten ausländischen Abschlüssen waren Syrerinnen und Syrer. 2024 wurden 800 syrische Abschlüsse in der Humanmedizin und 100 in der Zahnmedizin anerkannt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
BKA-Lagebild: Etwa jeder elfte Tatverdächtige Zuwanderer
Kriminalität

BKA-Lagebild: Etwa jeder elfte Tatverdächtige Zuwanderer

Welche Rolle spielen Zuwanderer bei der Kriminalität in Deutschland? Das Bundeskriminalamt hat dazu sein jährliches Lagebild veröffentlicht.

08.12.2025

Studie: Arbeitsmarkt lange auf viel Zuwanderung angewiesen
Zuwanderung und Jobs

Studie: Arbeitsmarkt lange auf viel Zuwanderung angewiesen

Deutschlands Arbeitsmarkt braucht laut einer Studie viel mehr Zuwanderung als bisher. Es geht um Kräfte im sechsstelligen Bereich. Barrieren müssten weg - dazu gehört auch Diskriminierung in Top-Jobs.

26.11.2024

Viele Ärzte scheiden in kommenden Jahren aus Berufsleben
Statistiker

Viele Ärzte scheiden in kommenden Jahren aus Berufsleben

Viele Ärzte werden Statistikern zufolge in den kommenden Jahren ihren Kittel an den Nagel hängen. Knapp ein Drittel der Human- und Zahnmediziner ist 55 Jahre oder älter.

27.05.2024

Migranten mit Stethoskop: Ausländischer Ärzte unverzichtbar
Migration

Migranten mit Stethoskop: Ausländischer Ärzte unverzichtbar

64.000 Ärzte aus dem Ausland helfen mit, das deutsche Gesundheitswesen am Laufen zu halten. In manchem Krankenhaus ginge nichts ohne sie.

02.04.2024

Deutscher Ärztetag

Lauterbach: «Die Ökonomie darf nicht die Medizin dominieren»

Im Gesundheitswesen gibt es auch nach der Corona-Krise viele Baustellen. Der Minister will nun die ökonomischen Zwänge bei Behandlungen ins Visier nehmen. Einem umstrittenen Vorhaben erteilt er eine Absage.

16.05.2023