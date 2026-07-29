In der Hitze der Nacht: Schläft es sich nackt besser?

Berlin (dpa) - Heiß, heißer - und dann ohne Pyjama ins Bett. Ist das eine gute Idee? Rund 15 Prozent der Erwachsenen in Deutschland schlafen gern nackt. Darunter sind mehr Männer als Frauen - und mehr Ossis als Wessis, ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur im Jahr 2022. Für und wider das Adamskostüm in der Nacht kursieren viele Behauptungen. Ein Schlafforscher und eine Hautärztin wissen Antworten:

Schlafen ohne Kleidung: Hilft das dem Körper, besser zur Ruhe zu kommen?

«Nicht generell», sagt Hans-Günter Weeß von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM). «Wir haben jetzt wieder Hitzenächte vor uns. Da gibt es sicherlich Menschen, die spontan nackt schlafen.» Entscheidend sei, dass man sich wohlfühle. «Dann bin ich entspannt, dann bin ich gelassen, sozusagen cool. Das ist der Königsweg in einen guten Schlaf.»

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Es heißt, wer ohne Kleidung schläft, habe weniger Körpergeruch.

«Stimmt», sagt die bayerische Hautärztin Petra Ziegler vom Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD). «Schweiß an sich ist geruchslos. Erst unter Verschluss, also zum Beispiel von Kleidung, an der Schweiß anhaftet, haben Bakterien mehr Angriffsfläche. Sie zersetzen dann Eiweiße und Talg auf der Haut. Dadurch entsteht erst Körpergeruch.»

Durch Schwitzen verliere der Körper nachts rund einen Dreiviertelliter Schweiß. Manchmal sei der allerdings nicht völlig unerwünscht. «Wir wollen natürlich nicht müffeln. Aber wir haben in unserem Körpergeruch ein Stück weit unsere DNA drin. Bei der Paarbindung spielt es wortwörtlich eine Rolle, ob man sich riechen kann oder nicht.»

Wer nackt und kühl schläft, verbrennt mehr Kalorien?

«Das hängt eher von der Schlafdauer ab», sagt Weeß, Leiter der schlafmedizinischen Abteilung des Pfalzklinikums Klingenmünster in Rheinland-Pfalz. «Wenn ich, wie die meisten von uns, eher im Schlafdefizit bin, dann verbrauche ich nicht so viel an Energie. Lange zu schlafen, ist dagegen gut für den Kalorienverbrauch, weil wir im Schlaf Leptin ausschütten.» Dieses Sättigungshormon werde in den Fettzellen produziert.

Foto: Elisa Schu/dpa Die nackten Füße und Pyjamahose einer Frau sind unter einer Bettdecke zu sehen.

Insofern könne langer Schlaf schlanker machen. «Jedoch nur, wenn wir auch tagsüber auf die Kalorienzufuhr achten.» Mehr Kalorienverbrauch in kühlerer Umgebung sei zwar plausibel, weil der Körper mehr Energie aufwenden müsse, um sich warmzuhalten. «Auf der anderen Seite ist das aber körperlicher Stress - und dann schläft der Mensch schlechter.»

Enge und luftundurchlässige Nachtwäsche als Risiko?

«Das ist so», bestätigt Hautärztin Ziegler. «Wir sollten möglichst, auch wenn wir nicht ganz ohne Kleidung schlafen möchten, nachts keine engen Unterhosen aus synthetischen Materialien tragen. Nachtwäsche muss dem Genitalbereich Luft zum Atmen lassen. Sonst freut sich der Hefepilz Candida albicans.» Das könne zu Vaginalinfektionen führen. Erwiesen sei auch, dass enge Unterhosen eine geringere Spermienproduktion begünstigen. «Denn Spermien lieben es kühl.»

Wer nackt schläft, fühlt sich sexy.

«Das ist durchaus möglich», sagt Dermatologin Ziegler. «Mit bis zu zwei Quadratmetern Fläche ist die Haut unser größtes Sinnesorgan. Nackt schlafen kann deshalb mit positiven sinnlichen Empfindungen verbunden sein.» Selbst ohne sexuellen Kontext sei das gut für die Paarbindung. «Bei Hautberührung wird vermehrt das Kuschelhormon Oxytocin gebildet. Das erhöht die Paarzufriedenheit - und außerdem schüttet der Körper vermehrt Endorphine aus - also umgangssprachlich Glückshormone.»

Wer ohne Kleidung ins Bett geht, verkühlt sich leichter

«Nicht ausgeschlossen. Es kann auch zu muskulären Verspannungen kommen», sagt Schlafforscher Weeß. «In Hitzenächten stehen oft alle Fenster auf Durchzug oder es läuft ein Ventilator - oder eine Klimaanlage. Da muss man schon aufpassen.»

Macht Schweiß Stress in den Hautfalten?

«Bakterien haben wir immer auf unserer Haut», erläutert Dermatologin Ziegler. «Wir leben mit Millionen von ihnen zusammen, meistens in Harmonie.» Manche Bakterien oder Pilze könnten sich aber mitunter übermäßig vermehren und Ärger verursachen. «Diese Hautfaltenproblematik, beispielsweise in den Achselhöhlen oder in der Leistenregion, haben wir natürlich auch tagsüber, wenn wir im Sommer schwitzen. Grundsätzlich hilft es dann, eine Zinkpaste aufzutragen. Sie blockiert Feuchtigkeit ein bisschen und wirkt auch anti-entzündlich.»

Wer ohne Pyjama und Co. ins Bett geht, muss viel mehr auf Hygiene achten.

«Schweiß kann sich nicht in Luft auflösen», sagt Hautärztin Ziegler. «Er geht dann in Laken und Bettwäsche. Deshalb sollten wir die aus hygienischen Gründen doppelt so oft wechseln - also rund einmal in der Woche. Sonst müffelt das Bett.»