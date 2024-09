Jahrzehnte in Todeszelle: Greiser Japaner freigesprochen

Tokio (dpa) - Ein japanisches Gericht hat einen 88-jährigen ehemaligen Profiboxer, der wegen Mordes an einer Familie fast ein halbes Jahrhundert lang in der Todeszelle saß, freigesprochen. Die Ermittler hätten Beweise gefälscht, begründete das Bezirksgericht Shizuoka am Donnerstag das Urteil, wie örtliche Medien am Donnerstag berichteten. Zudem sei sein zum Prozessauftakt widerrufenes Geständnis durch physische und psychische Gewalt erzwungen worden. Es ist das fünfte Mal in Japans Nachkriegszeit, dass ein Wiederaufnahmeverfahren nach Verhängung der Todesstrafe zum Freispruch führte.