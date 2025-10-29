Jamaika zum Katastrophengebiet erklärt 29.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Matias Delacroix/AP/dpa Heftige Regenfälle und starke Winde sorgten für Schäden auf Jamaika. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Gefährlicher Wirbelsturm Hurrikan «Melissa» wütet auf Jamaika und steuert auf Kuba zu Mit voller Wucht ist der Hurrikan auf die Küste Jamaikas getroffen. Der Wirbelsturm deckte Dächer ab, stürzte Bäume um und überflutete Straßen. Tausende suchen Schutz in Notunterkünften. vor 1 Stunde Hurrikan «Melissa» in Jamaika auf Land getroffen 28.10.2025 Gefährlicher Wirbelsturm Hurrikan «Melissa» erreicht vor Jamaika stärkste Stufe Der Wirbelsturm könnte die Karibikinsel als stärkster je in Jamaika registrierter Hurrikan treffen. Die Regierung ordnet Evakuierungen an und richtet Notunterkünfte ein. 27.10.2025 Unwetter Hurrikan «Melissa» zieht auf Jamaika zu In Haiti und der Dominikanischen Republik sind nach heftigem Regen bereits vier Menschen ums Leben gekommen, jetzt bedroht der Wirbelsturm Jamaika. Die Insel bereitet sich auf das Schlimmste vor. 25.10.2025 Historischer Karibik-Sturm Eine Tote nach Hurrikan «Beryl» auf Jamaika Mehrere kleinere Inseln hat «Beryl» schon verwüstet. Es ist der stärkste je in einem Juli gemessene Atlantik-Hurrikan. Jetzt bekam Jamaika seine Wucht zu spüren. 04.07.2024