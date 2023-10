Japan leidet unter chronischem Schlafmangel

Tokio (dpa) - Die Menschen in Japan stehen im Ruf, überall quasi auf Knopfdruck schlafen zu können. «Inemuri» nennt sich das Nickerchen zwischendurch. Die beiden Schriftzeichen verbinden «anwesend sein» und «Schlaf». Ein solches Powernapping gilt in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt seit langem als gesund und Zeichen für harte Arbeit. Doch insgesamt, so warnen japanische Forscher, schlafen die Bürger und Bürgerinnen des Landes zu wenig.