Hightech

Japanische Firma wirbt mit Waschmaschine für Menschen

Duschen war gestern. Im Hightechland Japan gibt es jetzt eine Waschmaschine für Menschen zu kaufen - für den Preis eines Sportwagens.

Im Hightechland Japan gibt es jetzt eine Waschmaschine für Menschen. Foto: Eugene Hoshiko/AP/dpa
Im Hightechland Japan gibt es jetzt eine Waschmaschine für Menschen.

Tokio (dpa) - Hightech-Toiletten, die auf Knopfdruck den Allerwertesten spülen und trocken föhnen, gehören in Japan zum Alltag. Seit Neustem gibt es nun auch eine Waschmaschine, die gleich den ganzen Menschen säubert - in 15 Minuten, von Kopf bis Fuß, inklusive Trockenvorgang, wie die Firma Yamada Holdings zum Verkaufsstart der «Mirai Human Washing Machine» mitteilte. Sobald man sich in die 2,3 Meter lange Kapsel gelegt hat und die Luke schließt, strömt warmes Wasser ein. Die Reinigung erfolgt mit ultrafeinen Mikrobläschen.

Während die «menschliche Waschmaschine» zusätzlich entspannende Bilder und Musik bietet, erfassen Sensoren Daten zum Gesundheitszustand der Nutzerin oder des Nutzers. Das von der Firma Science aus Osaka entwickelte Gerät, das im vergangenen Jahr bei der dortigen Weltausstellung vorgestellt worden war, soll unter anderem im Pflegebereich eingesetzt werden. Der Preis von 60 Millionen Yen (326 000 Euro) entspricht dem für einen Sportwagen.

