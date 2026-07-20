Nachwuchs

JD und Usha Vance verkünden die Geburt ihres vierten Kindes

Drei Kinder hatte das Ehepaar Vance schon, nun begrüßt die Familie ihr jüngstes Mitglied.

Im Januar machte das Ehepaar Vance die Schwangerschaft der Second Lady öffentlich - nun hat sie ihren Sohn geboren. (Archivbild) Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Im Januar machte das Ehepaar Vance die Schwangerschaft der Second Lady öffentlich - nun hat sie ihren Sohn geboren. (Archivbild)

Washington (dpa) - US-Vizepräsident JD Vance und seine Ehefrau Usha Vance sind zum vierten Mal Eltern geworden. Sie freuten sich, zu verkünden, dass ihr Sohn, Alec Neel Vance, am Sonntag auf die Welt gekommen sei, teilten die beiden in einem Statement mit, das der US-Vizepräsident auf der Plattform X postete. «Usha und das Baby sind glücklich und gesund, und unsere Kinder sind überglücklich, ihren kleinen Bruder kennenzulernen.» Ausdrücklich bedankte sich das Paar unter anderem bei Militärärzten für alles, was sie für die Familie getan hätten. 

JD Vance und seine Frau Usha hatten bereits drei Kinder - nun sind es vier. (Archivbild) Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa
JD Vance und seine Frau Usha hatten bereits drei Kinder - nun sind es vier. (Archivbild)

Im Januar hatte das Paar die Schwangerschaft der Second Lady öffentlich gemacht. JD und Usha Vance lernten sich vor Jahren an der Elite-Universität Yale kennen, wo beide Jura studierten. Sie sind seit 2014 verheiratet.

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