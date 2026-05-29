Getränketrend im Bier-Land

Jedes neunte Bier inzwischen alkoholfrei

Klarerer Kopf, weniger Kalorien: Der Trend zum alkfreien Bier wird in Deutschland größer und größer. Mittlerweile ist jeder neunte Liter Bier, der in Deutschland getrunken wird, alkoholfrei.

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Bier lag letztes Jahr bei rund 84 Litern in Deutschland, davon waren rund 9 Liter alkoholfrei. (Symbolbild) Foto: Christophe Gateau/dpa
Der Pro-Kopf-Verbrauch von Bier lag letztes Jahr bei rund 84 Litern in Deutschland, davon waren rund 9 Liter alkoholfrei. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - In der Biernation Deutschland wird das Alkoholfreie immer populärer. Inzwischen ist jeder neunte Liter Bier, der in Deutschland getrunken wird, alkoholfrei. Das zeigen Zahlen vom Deutschen Brauer-Bund für 2025.

Im Vor-Corona-Jahr 2019 war erst jeder zwölfte Liter Bier alkoholfrei. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Bier lag im vergangenen Jahr bei rund 84 Litern, davon waren rund 9 Liter alkoholfrei.

Der Gesamtverbrauch an Bier sinkt recht rapide - vor 15 Jahren waren es noch rund 103 Liter pro Kopf. Der Verbrauch des Alkoholfreien steigt dagegen stetig - im Jahr 2011 trank jede und jeder in Deutschland im Schnitt erst 6 Liter alkoholfreies Bier.

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Bier ist als alkoholfreie Variante mehr Lifestylegetränk

Der Abschied vom Bier als Bölkstoff geht voran, Bier gilt vielen zunehmend als erfrischendes, aber eben nicht betrunken machendes Lifestylegetränk. Die Zeiten, als hauptsächlich Autofahrer alkoholfreies Bier tranken, sind längst vorbei. Ein Argument fürs Alkoholfreie ist etwa auch die geringere Kalorienzahl.

Bier ohne Alkohol gibt es schon seit Jahrzehnten, doch erst in den vergangenen rund zehn Jahren kam es nach einer gewissen Durststrecke richtig groß raus - als eine Art Erwachsenen-Limo. 

Der Ruf änderte sich völlig: Statt es als Notlösung zu sehen, ist es für mehr und mehr Menschen nun Modegetränk. Praktisch alle Marken und Sorten (Pils, Helles, Weißbier) gibt es mittlerweile in alkoholfreien Ausgaben.

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