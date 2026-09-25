Jugendliche sollen vor Challenges geschützt werden

Berlin (dpa) - Sogenannte Challenges in sozialen Medien, bei denen sich Kinder und Jugendliche selbst schädigen, sollen wirksamer bekämpft werden. Dabei geht es um bestimmte Mutproben, bei denen die Betroffenen ungewöhnliche «Herausforderungen» absolvieren. Die Länder forderten in einer Entschließung, dass die Bundesregierung einen eng gefassten Straftatbestand des Verleitens Minderjähriger zur Selbstschädigung auf den Weg bringen soll.

Auf TikTok, Instagram oder anderen Social-Media-Plattformen werden Nutzerinnen und Nutzer immer wieder aufgefordert, besondere Aufgaben zu absolvieren, etwa scharfe Dinge zu essen oder zu gefährlichen Orten zu klettern. Mit Sorge betrachte man «Formen digitaler Einwirkung auf Kinder und Jugendliche, die geeignet sind, sie zu selbsttötenden oder erheblich selbstverletzenden Handlungen zu bewegen», heißt es in dem Beschluss.

«Aufrufe zur sogenannten Blackout-Challenge führen die hiervon ausgehenden Gefahren besonders deutlich vor Augen: schwere Verletzungen, bleibende Hirnschäden und tödliche Verläufe.» Das Strafrecht stoße heute aber bei «Kontaktaufnahme, Vertrauensaufbau und allmählicher Normverschiebung» an Grenzen.

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Was ist eine «Blackout-Challenge»?