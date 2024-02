Karnevalsauftakt in Rio: Umzüge im Sambodrom starten

Rio de Janeiro (dpa) - In Rio de Janeiro haben mit den Sambaschulen der Aufstiegsklasse die weltberühmten Umzüge im Sambodrom begonnen. Den Anfang machte dabei die Schule «União do Parque Acari». Sie erzählte bei ihrem Umzug bei sternenklarer Nacht die Geschichte von «Ilê Aiyê - 50 Jahre Kampf und Widerstand». Brasiliens erster Afro-Block ist ein Symbol der schwarzen Kultur und des Widerstands gegen die Diskriminierung der schwarzen brasilianischen Bevölkerung. Bürgermeister Eduardo Paes hatte tagsüber zuvor mit der Übergabe der Stadtschlüssel an «König Momo», die Symbolfigur des Karnevals, das bunte Treiben am Zuckerhut offiziell eingeläutet.